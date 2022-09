Ξέσπασε ο Έλον Μασκ κατά του «Rings of Power»: «Ο Τόλκιν στριφογυρίζει στον τάφο του» - iefimerida.gr

Μόνο θετική δεν ήταν η γνώμη του Έλον Μασκ για τα δύο πρώτα επεισόδια της σειράς «Rings of Power».

Στον εκκεντρικό δισεκατομμυριούχο δεν του άρεσαν καθόλου τα όσα είδε, καθώς θεωρεί ότι υπάρχει κακή παρουσίαση του αντρικού φύλου. Αυτό άφησε να εννοηθεί ο Μασκ μέσω ανάρτησής του στο Twitter.

«Ο Τόλκιν στριφογυρίζει στον τάφο του», έγραψε σε tweet ο 51χρονος επιχειρηματίας, για να συμπληρώσει ότι «σχεδόν κάθε άνδρας, μέχρι στιγμής, είναι δειλός ή κόπανος ή και τα δύο μαζί. Μόνο η Γκαλάντριελ είναι έξυπνη, γενναία και καλή».

Αρκετοί ερμήνευσαν την τοποθέτηση αυτή του Μασκ ως μεροληπτική, λόγω της γνωστής κόντρας του με τον Τζεφ Μπέζος της Amazon, στην οποία και προβάλλεται η σειρά που είναι prequel του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών».



Σημειώνεται ότι, το «The Lord of the Rings: The Rings of Power», όπως είναι ο πλήρης τίτλος της σειράς, έκανε πρεμιέρα την προηγούμενη Παρασκευή (2/9) με δύο επεισόδια. Η πρώτη σεζόν αναμένεται ότι θα ρίξει αυλαία στις 14 Οκτωβρίου.

Όπως ανακοίνωσε το Amazon τα δύο πρώτα επεισόδια είδαν περισσότεροι από 25 εκατομμύρια θεατές παγκοσμίως κατά την πρώτη ημέρα προβολής.

Η σειρά έσπασε όλα τα προηγούμενα ρεκόρ, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη πρεμιέρα στην ιστορία της συνδρομητικής υπηρεσίας της Amazon, Prime Video. Η σειρά κυκλοφόρησε αποκλειστικά στο Prime Video σε περισσότερες από 240 χώρες και περιοχές σε όλο τον κόσμο.