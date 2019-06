Ξεσπά ο Βασίλειος Κωστέτσος: Να μην γίνεται κανένα Gay Pride στην Ελλάδα, θυμίζει του Κουτρούλη το γάμο

View this post on Instagram

Για εμένα προσωπικά! προτιμώ να μην γίνεται κανένα pride στην Ελλάδα!Γιατι ειμαστε ενας απολίτιστος Λαός με κόμπλεξ με καμμία επίγνωση το τι;σημαίνει και το γιατι;γίνεται! Απλα μου θυμίζει ένα πανηγύρι μεταξύ πολιτικού συλλαλητηρίου διαδηλωσης και πολιτικής συγκέντρωσης την τελευταία Κυριακή των Αποκριών!!!! Με καρικατούρες γελοίων ντυσίματων χωρίς καμμία αισθητική!που περισσότερο μου θυμίζει του κουτρουλη τον γάμο Παρα...pride! Όπου γίνεται προϊόν εκμετάλλευσης απο γελοίους πολιτικούς που προς δήθεν χαίρονται και το υποστηρίζουν «Μονο»και «Μονο»για ψηφοθηρία!!!απο καλλιτέχνες που Επισης χρησιμοποιούν τον gay..κόσμο!ενω ουσιαστικά τον..σιχαίνονται!οπως...και οι παραπάνω πολιτικοί βεβαια! Οπου ο καθείς πικραμένος χρησιμοποιεί το pride για να διαδηλώσει την «μαλ@κι@» του..οπως να προβάλει τα κόμπλεξ του μέσω η χρησιμοποιώντας την θρησκεία είτε να βεβηλώσει εκτός απο τα θεία...σύμβολα του πολιτισμού της ιστορίας η της πατρίδας...! Είτε να αποπροσανατολίσει ενδυματολογικά δίνοντας άλλη εντύπωση για τον gay κόσμο. Οποτε ας κάτσουν στα αυγά τους όλοι και ας αφήσουν ήσυχο αυτόν τον θεσμό για εκει που καταλαβαίνουν τον νόημα του!Για λαούς που εχουν κουλτούρα γνώση και παιδεία στα Ανθρώπινα Δικαιώματα! Ας μάθουν να μεγαλώνουν και να μεγαλώνουμε μεσα σε σωστές οικογένειες με γνώση στις ανθρώπινες σχέσεις,θελω,σεξουαλικές επιλογές,πολιτικές επιλογές...κ.α πολλά....! Γιατι Θελουμε πολλά έτη φωτός ακόμα... «πλην των άλλων»!!!! και Γιαυτο!