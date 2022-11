The Voice: Η Έλενα Παπαρίζου χαστούκισε τον Κωνσταντίνο Αργυρό [βίντεο] - iefimerida.gr

Φοβερές φωνές είχε το έκτο Blind Audition του «The Voice of Greece», το βράδυ της Κυριακής αλλά και αντιδράσεις από τους τέσσερις coaches.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ο Πάνος Μουζουράκης, η Έλενα Παπαρίζου και ο Σάκης Ρουβάς έχουν ήδη δημιουργήσει μία καλή βάση για τις ομάδες τους με τις πρώτες φωνές και όσο προχωρούν τα Blind Auditions, η επιλογή γίνεται ακόμα πιο δύσκολη.

Να σημειωθεί ότι οι Blind Auditions του «The Voice of Greece» συνεχίζονται στον ΣΚΑΪ κάθε Κυριακή στις 21:00.

Η προσπάθεια της Ειρήνης Ιακώβου στη σκηνή άναψε τα αίματα ανάμεσα στους coaches.

Ένα block του Αργυρού στάθηκε ικανό να εκνευρίσει την Έλενα Παπαρίζου, η οποία αρχικά υπέθεσε ότι υπεύθυνος για αυτό τον περιορισμό ήταν ο Σάκης Ρουβάς, όμως λίγα λεπτά αργότερα η αλήθεια αποκαλύφθηκε.

«Ήρθε ένα πουλάκι στο αυτάκι μου και μου είπε ότι εσύ με μπλόκαρες» ανέφερε η τραγουδίστρια και κριτής του μουσικού talent show, ενώ χώθηκε για λίγο στην αγκαλιά του Κωσναντίνου Αργυρού. «Μ’ αγαπάς; Να σου πω κάτι… Καλό, καλό, κακό», πρόσθεσε για να δώσει με χιούμορ ένα μικρό χαστούκι στον συνάδελφο της ο οποίος και χαμογέλασε μουδιασμένος.

Στη σκηνή του The Voice επέλεξε να βρεθεί και η Νένσυ Βλαζερία από την Αλβανία, επιλέγοντας να ερμηνεύσει το "No Time to Die".

Αυτοί που γύρισαν τις καρέκλες τους ήταν ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ο Σάκης Ρουβάς. Η Νένσυ ξεκαθάρισε από την αρχή πως εκείνη είναι θαυμάστρια του Κωνσταντίνου Αργυρού, ενώ η μητέρα της του Σάκη Ρουβά. Πριν διαλέξει σε ποια ομάδα θα πάει, οι κριτές της είπαν να πάρει τηλέφωνο τη μητέρα της.

Μόλις ο Σάκης τηλεφώνησε στη μαμά της κοπέλας, ο Κωνσταντίνος Αργυρός είπε «αν πάρεις τηλέφωνο, το έχετε στήσει το έργο! Το στήσατε! Είναι στημένος ο αγώνας…».

Κατά τη διάρκεια του τηλεφωνήματος, ο Κωνσταντίνος Αργυρός είπε στην κυρία Ζωή: «Σας ευχαριστούμε πολύ, είστε υπέροχή, ακούγεστε με ωραία φωνή, τραγουδάτε κι εσείς; Η κόρη σας είναι υπέροχη, έχει εξαιρετική φωνή, είμαι ο Κωνσταντίνος να σημειωθεί».

Ο Σάκης Ρουβάς είπε, εκμεταλλευόμενος την αδυναμία που του έχει μητέρα της διαγωνιζόμενης: «Ζωή, σε πήρα τηλέφωνο να με βοηθήσεις βρε κορίτσι μου, θα βάλεις λίγο το χεράκι σου να βοηθήσεις την κατάσταση; Ζωή, κρέμομαι από τα χείλη σου, μίλα». Όπως ήταν αναμενόμενο, η κυρία Ζωή “πάγωσε” μόλις άκουσε τον Σάκη. Τελικά η Νένσυ Βλεζερία επέλεξε την ομάδα του Κωνσταντίνου Αργυρού.

Από το έκτο Blind Audition του «The Voice of Greece» προκρίθηκαν οι Μαριγιάννα Χριστοφακάκη, Νένσυ Βλαζερία, Ειρήνη Ιακώβου, Στέλιος Αθανασόπουλος, Άρης Συμεώνογλου, Ζαφείρης Παρασχάκης, Δανάη Γκανάσου, Παύλος Γκόρδης, Μαρία Σακελλάρη, Άσπα Βοτζάκη.