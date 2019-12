The Voice: Ο Δημήτρης Καραγιάννης είναι ο νικητής του φετινού διαγωνισμού

Το κοινό επέλεξε τον Δημήτρη Καραγιάννη για νικητή του φετινού The Voice.

Στον τελικό διαγωνίστηκαν η Ελπίδα Γαδ, που άνηκε στην ομάδα της Ελεωνόρας Ζουγανέλη και ο Δημήτρης Καραγιάννης που ήταν στην ομάδα του Σάκη Ρουβά, μετά από δύο γύρους.

Η Ελπίδα τραγούδησε το «Πόσο πολύ σ' αγάπησα», κερδίζοντας το χειροκρότημα του κοινού.

Αμέσως μετά ανέβηκε στη σκηνή ο Δημήτρης Καραγιάννης, με την τελευταία του ερμηνεία στο παιχνίδι, να είναι το τραγούδι «Sorry seems to be the hardest word».

The Voice: Το κοινό στήριξε τον Δημήτρη Καραγιάννη

Το κοινό, μετά την σύντομη ψηφοφορία, επέλεξε για νικητή του φετινού διαγωνισμού τον Δημήτρη Καραγιάννη, ο οποίος θα φύγει από το παιχνίδι με ένα νέο αυτοκίνητο και ένα δισκογραφικό συμβόλαιο με την Minos EMI/ Universal. Αμέσως ο Σάκης Ρουβάς έσπευσε να τον αγκαλιάσει, ενώ ο ίδιος είχε μείνει με το στόμα ανοιχτό, καθώς δεν περίμενε να είναι αυτός που θα επιλέξει το κοινό για νικητή του φετινού The Voice.

«Δεν περίμενα να κερδίσω, γιατί ήμουν εδώ να δοκιμάσω την φωνή μου. Με την καθοδήγηση του Σάκη ήρθε αυτή η νίκη», ανέφερε ο νικητής του διαγωνισμού. Οσο για την φιναλίστ, Ελπίδα Γαδ, η Ελεωνόρα Ζουγανέλη που την είχε στην ομάδα της, ανακοίνωσε πως θα την έχει μαζί της στο μαγαζί όπου θα κάνει εμφανίσεις.