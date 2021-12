The Voice: Ποια είναι η 16χρονη Αννα Αργυρού που κέρδισε στο μουσικό show [εικόνες & βίντεο] | ΖΩΗ | iefimerida.gr

Το κοινό επέλεξε την Αννα Αργυρού για νικήτρια του φετινού The Voice.

Ολοκληρώθηκε το The Voice το βράδυ της Κυριακής με μεγάλη νικήτρια την μόλις 16 ετών Αννα Αργυρού από την ομάδα του Σάκη Ρουβά.

Μάλιστα από τους 8 φιναλίστ στην τελευταία φάση προκρίθηκαν η Άννα Αργυρού και ο Ανδρέας Μηλιώτης, και οι δύο παίκτες της ομάδας του Σάκη Ρουβά.

Στην τελευταία της εμφάνιση στη σκηνή του The Voice, η Άννα Αργυρού ερμήνευσε το κομμάτι «Stone Cold», ενώ ο Ανδρέας Μηλιώτης το «This is me».

Τελικά ο Γιώργος Λιανός ανακοίνωσε πως η Άννα Αργυρού είναι εκείνη που κατάφερε να κερδίσει τους κριτές και το κοινό και να αναδειχθεί η μεγάλη νικήτρια του φετινού The Voice, καταφέρνοντας παράλληλα να κερδίσει ένα χρυσό συμβόλαιο με την Minos EMI, a Universal Music Company.

Ποια είναι η 16χρονη Αννα Αργυρού που κέρδισε στο The Voice

Η Αννα Αργυρού από την πρώτη κιόλας στιγμή «μάγεψε» με τη φωνή της το τηλεοπτικό κοινό, το οποίο της έδωσε και τη νίκη.

Μένει στη Γλυφάδα και είναι μαθήτρια της Β’ Λυκείου. Έχει κάνει μαθήματα φωνητικής για 4 χρόνια.

Στα Blinds κέρδισε και τους τέσσερις coaches, Σάκη Ρουβά, Ελένα Παπαρίζου, Πάνο Μουζουράκη, Κωνσταντίνο Αργυρό όμως εκείνη επέλεξε την ομάδα του Σάκη Ρουβά και πέρασε από τα knockouts και από τα blinds τραγουδώντας Olivia Rodrigo και Adele αντίστοιχα.

Στα Cross Battles συνέχισε την ανοδική πορεία της στο The Voice ερμηνεύοντας το «Ain’t no other man» της Christina Aguilera.

Η 16χρονη Άννα Αργυρού παίζει πιάνο και κιθάρα ενώ γράφει και δικά της τραγούδια! Η μουσική ήταν από πάντα το μεγάλο πάθος της και μετά τη νίκη της είναι έτοιμη να ανοίξει τα φτερά της.

«Θέλω ο κόσμος να θυμάται πως είσαι μόλις 16 ετών, θέλω να το θυμάται αυτό ο κόσμος, Δεν ξέρω τι θα γίνει σήμερα, αλλά εγώ αυτό που νιώθω μέσα μου για σένα είναι πως ακριβώς σε δέκα χρόνια θα είμαστε περήφανοι σαν Έλληνες ότι έχουμε μια τέτοια Άννα, το λέω αυτό και συγκινούμαι. Μπράβο Άννα, μπράβο», ήταν τα λόγια που της είπε η Ελενα Παπαρίζου στον ημιτελικό.