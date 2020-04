Ο θλιμμένος Big Poppa: Η viral φωτό του μπουλντόγκ που μελαγχολεί στο μπαλκόνι -Ο σκύλος σε καραντίνα που έλιωσε το Twitter

H Ρασίντα Έλις είναι μία 38χρονη σχεδιάστρια κουστουμιών από την Ατλάντα, η οποία κατά τη διάρκεια της καραντίνας δημιουργεί ρούχα για να πουλήσει online, έχοντας για συντροφιά τον σκύλο της, ένα αγγλικό μπουλντόγκ 3 ετών, τον Poppa.

Ωστόσο, όπως συμβαίνει και με τους ανθρώπους, έτσι και για τους σκύλους η καθημερινότητα σε καραντίνα δεν είναι ευχάριστη. «Το δυσάρεστο είναι ότι πρέπει να κρατήσουμε κοινωνικές αποστάσεις ακόμη και για αυτόν», δήλωσε στο Buzzfeed News η Έλις και συνέχισε αναφερόμενη στην καθημερινότητα του

Poppa όπως αυτή διαμορφώνεται το τελευταίο διάστημα: «Όταν είναι μέσα, απλά περπατά στο αίθριο αναζητώντας ανθρώπους. Κοιμάται περισσότερο. Είναι λίγο νωθρός. Μπορώ να πω ότι δεν είναι τόσο χαρούμενος και ενθουσιασμένος όσο συνήθως. Έχει μάλλον κουραστεί να παίζει μόνο μαζί μου».

🤣🤣 I bought Poppa a new bed during lockdown. It arrived to small but he wouldn't get out of it 🤣 pic.twitter.com/TS3KG1DpOl — Rae Elle (@RaeElle) April 22, 2020

Σύμφωνα με την ιδιοκτήτριά του, ο Poppa είναι ιδιαίτερα κοινωνικός και όταν τη συνοδεύει στα σκηνικά των ταινιών στις οποίες εκείνη εργάζεται, γυρίζει από εδώ και από εκεί για να λάβει τα χάδια από τους ηθοποιούς. Η αγαπημένη του δραστηριότητα όμως είναι να παίζει με τα παιδιά στο κτίριο που ζουν.

Αποκομμένος πλέον από τους φίλους του, το μόνο που μπορεί να κάνει πλέον ο Poppa είναι να μελαγχολεί. Την περασμένη Τρίτη, η Έλις παρατήρησε τον

Poppa να κοιτάζει από το μπαλκόνι δύο αδέρφια να παίζουν στην αυλή και άρχισε να βγάζει ήχους για να τραβήξει την προσοχή τους, όμως επειδή το διαμέρισμα είναι στον έκτο όροφο, τα παιδιά δεν τον άκουσαν. «Έμοιαζε, ω Θεέ μου, να είναι πραγματικά λυπημένος», είπε η Έλις.

Τότε ήταν που τον φωτογράφισε να κοιτάζει κάτω και να μοιάζει απόλυτα θλιμμένος.

Big Poppa has been so sad today, I think he miss playing with the kids in the building. He just watches them from the patio pic.twitter.com/gVooqvZ5oI — Rae Elle (@RaeElle) April 22, 2020

Η Έλις μοιράστηκε τη φωτογραφία στο Twitter και έκτοτε έγινε απόλυτο viral με πλήθος χρηστών, ανάμεσα στους οποίους και αρκετές διασημότητες να τη σχολιάζουν.

not being dramatic but I would literally die for big poppa — Maisie Williams (@Maisie_Williams) April 22, 2020

Stay inside. Flatten this curve. Do it for Big Poppa. https://t.co/q2c9GYZMgN — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) April 22, 2020