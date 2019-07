Ενας απίθανος παπαγάλος έγινε viral: Το μόνο ζώο που χορεύει με ρυθμό το «Another One Bites The Dust» [βίντεο]

Σούπερ σταρ του διαδικτύου έχει γίνει ένας παπαγάλος χάρη στις χορευτικές του κινήσεις, που έχουν μάλιστα ιντριγκάρει και τους επιστήμονες.



Ο παπαγάλος, έχει μάλιστα το δικό του κοινό στο διαδίκτυο και έχει εντυπωσιάσει τους ερευνητές με το γεγονός πως κάνει 14 διαφορετικές χορευτικές κινήσεις, στο άκουσμα κλασικών τραγουδιών της δεκαετίας του ‘80. Μάλιστα, το βίντεο που τον δείχνει να κουνιέται από την μία πλευρά στην άλλη και να σηκώνει το πόδι του, χορεύοντας τα «Another One Bites The Dust» και «Girls Just Want to Have Fun» να γίνεται viral.



Το πρώτο ζώο που χορεύει με ρυθμό

Το πιο εντυπωσιακό όμως σε όλη αυτή την ιστορία, είναι πως ο συγκεκριμένος παπαγάλος είναι το πρώτο ζώο που έχει τραβηχτεί σε βίντεο και να το δείχνει ικανό να χορεύει με ρυθμό. Οι επιστήμονες λένε ότι οι «εντυπωσιακά ποικίλες αυθόρμητες κινήσεις» είναι μια απάντηση στην μουσική όταν εμφανίζονται συγκεκριμένες συνθήκες στον εγκέφαλο. «Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η μεγάλη ποικιλία των κινήσεών του στην αντίδραση της μουσικής» λέει ο επικεφαλής της έρευνας Ανιρούντ Πατέλ, ψυχολόγος στο πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ.



Οι παπαγάλοι, μέχρι πρότινος, ήταν γνωστό ότι μαθαίνουν να μιλούν ή καλύτερα να αναπαράγουν λέξεις που ακούνε (ή και να βρίζουν όπως στην περίπτωση του αθυρόστομου παπαγάλου που έβριζε τους πυροσβέστες), καθώς οι εγκέφαλοί τους περιέχουν ισχυρές ακουστικές συνδέσεις. Στην μελέτη του, που δημοσιεύεται στο Current Biology, οι συγγραφείς αναρωτιούνται πώς η «Χιονόμπαλα» (έτσι λέγεται ο συγκεκριμένος παπαγάλος) απέκτησε τις χορευτικές του δεξιότητες. Πιστεύουν πως κάποιες κινήσεις του αντικατοπτρίζουν την δημιουργικότητά του.



Πώς εξηγούν οι επιστήμονες την συμπεριφορά του

«Κάτι τέτοιο θα ήταν αξιοσημείωτο, καθώς η δημιουργικότητα στα μη ανθρώπινα ζώα; έχει τυπικά τεκμηριωθεί σε συμπεριφορές που αποσκοπούν στην επίτευξη άμεσου οφέλους, όπως η πρόσβαση σε φαγητό ή στο ζευγάρωμα» ανέφεραν



«Η Χιονόμπαλα δεν χορεύει όμως για φαγητό ή για ζευγάρωμα. Αντίθετα ο χορός του φαίνεται να είναι μια κοινωνική συμπεριφορά που χρησιμοποιεί για να αλληλεπιδρά με τους ανθρώπους που τον φροντίζουν».



Τα βίντεο γυρίστηκαν το 2008, όταν η Χιονόμπαλα ήταν 12 ετών και έκτοτε έχει συγκεντρώσει εκατομμύρια προβολές στο YouTube. Αλλά ήρθαν και πάλι στην επιφάνεια, μετά την ανακάλυψη των επιστημόνων πως ο χορός του είναι αυθόρμητος και πως τελικά, έμαθε μόνος του να χορεύει έτσι.