Η Victoria Beckham όπως σίγουρα δεν την έχετε ξαναδεί -Πάρταρε άγρια στα γενέθλια της Geri Halliwell - iefimerida.gr

Η Geri Halliwell-Horner έκλεισε τα 50 και έκανε ένα σούπερ παρτι 400.000 λιρών, όπου παραβρέθηκαν όλες οι Spice Girl εκτός από την Mel-B.

Η Geri Halliwell, Horner πλέον, μετά το γάμο της με τον επικεφαλής της ομάδας της Red Bull στη Formula 1Christian Horner, διοργάνωσε ένα χλιδάτο πάρτι σε έναν αχυρώνα στο σπίτι της στο Oxfordshire που μετέτρεψε ειδικά για την περίσταση σε ντίσκο.

Μεταξύ των καλεσμένων ήταν ο David και η Victoria Beckham, ο Rylan Clark, η Penny Lancaster, ο David Walliams, η Holly Willoughby και οι πρώην συμπαίκτριές της Mel C και Emma Bunton.

Αλλά η Mel B απουσίαζε...

Η Dame Shirley Bassey τραγούδησε το Happy Birthday πριν από την εμφάνιση της Alexandra Burke.

H Victoria Beckam τα έσπασε στο πάρτι της Geri Horner

«Ήταν το είδος του πάρτι όπου με το που μπαίνεις μέσα καταλαβαίνεις ότι δεν έχουν τσιγκουνευτεί σε τίποτα. Η Geri ξέρει πώς να κάνει πάρτι, οπότε για τα 50ά γενέθλιά της ήταν αποφασισμένη να βάλει τα δυνατά της».

Σίγουρα η πιο επική στιγμή της βραδιάς ήταν όταν οι πρώην Spice Victoria Beckham, Emma Bunton και Geri Horner τραγούδησαν μαζί στην πίστα στο πάρτι των 50ων γενεθλίων της Geri.

Ο παρουσιαστής Rylan Clark πόσταρε το σχετικό βίντεο στο Instagram, με τις τρεις πρώην Spice να χορεύουν μαζί ενώ το You Will Be There έπαιζε από τα ηχεία και την Victoria Beckam σε ένα σπάνιο στιγμιότυπο να ξεσαλώνει.