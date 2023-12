Η Τζούλια Ρόμπερτς για τον θάνατο του Μάθιου Πέρι: Είναι σπαρακτικό - iefimerida.gr

Για την σχέση της με τον Μάθιου Πέρι, έναν μήνα μετά τον θάνατό του, μίλησε η ηθοποιός Τζούλια Ρόμπερτς.



Σε συνέντευξή της στο Entertainment Tonight, ενώ προωθούσε τη νέα της ταινία με τίτλο «Leave The World Behind», η ηθοποιός είπε ότι είχε «όλες τις καλές σκέψεις και τα συναισθήματα» για τον σταρ που πέθανε στις 28 Οκτωβρίου σε ηλικία 54 ετών στο σπίτι του στο Λος Άντζελες.



Το ζευγάρι είχε γνωριστεί όταν η Τζούλια Ρόμπερτς είχε επιλεγεί για να κάνει μια guest εμφάνιση στα «Φιλαράκια» το 1996. Υποδύθηκε μια παιδική συμμαθήτρια του Τσάντλερ Μπινγκ στο επεισόδιο με τίτλο «The One After the Super Bowl». Μιλώντας λοιπόν, για τη συμμετοχή της στη δημοφιλή σειρά, δήλωσε: «Ήταν όλοι τόσο φιλόξενοι μαζί μου και ήταν μια πραγματικά διασκεδαστική στιγμή» ενώ αναφερόμενη στον θάνατο του Μάθιου Πέρι δήλωσε: «Ο ξαφνικός θάνατος κάποιου τόσο νέου είναι σπαρακτικός. Νομίζω ότι, ξέρετε, μας βοηθά όλους να εκτιμήσουμε αυτό που έχουμε και να συνεχίσουμε με θετικό τρόπο όσο καλύτερα μπορούμε».



Τζούλια Ρόμπερτς - Μάθιου Πέρι: Μια σχέση που κράτησε μόλις 3 μήνες

Αυτό που οι θαυμαστές της σειράς μπορεί να μην γνώριζαν τότε, ήταν πως η Τζούλια Ρόμπερτς και ο Μάθιου Πέρι είχαν σχέση τριών μηνών. Ο αείμνηστος ηθοποιός μάλιστα, έγραψε γι’ αυτό στα απομνημονεύματά του και αποκάλυψε πόσο ρομαντικός ήταν.



«Της έστειλα τρεις ντουζίνες κόκκινα τριαντάφυλλα και η κάρτα έγραφε: ‘Το μόνο πράγμα που είναι πιο συναρπαστικό από την προοπτική να κάνεις τη σειρά είναι ότι επιτέλους έχω μια δικαιολογία για να σου στείλω λουλούδια’.

Εκείνη την εποχή δεν ήταν τόσο σύνηθες τα μηνύματα στα τηλέφωνα και το ζευγάρι επικοινωνούσε με φαξ. «Τρεις ή τέσσερις φορές την ημέρα καθόμουν δίπλα στο φαξ μου και παρακολουθούσα το κομμάτι χαρτί να αποκαλύπτει σιγά σιγά το επόμενο μήνυμά της» γράφει στο βιβλίο του ο Μάθιου Πέρι. «Ήμουν τόσο ενθουσιασμένος που κάποιες νύχτες έπιανα τον εαυτό μου να είμαι έξω σε κάποιο πάρτι και να συνομιλώ με μια ελκυστική γυναίκα, αλλά διέκοπτα τη συζήτηση και έτρεχα σπίτι για να δω εάν είχε στείλει ένα νέο φαξ».



Γιατί χώρισαν

Σε άλλο σημείο της βιογραφίας του γράφει για την Τζούλια Ρόμπερτς: «Ήταν σαν να είχε σε αυτό τον πλανήτη για να κάνει τον κόσμο να χαμογελάει και τώρα, συγκεκριμένα, εμένα. Χαμογελούσα σαν 15χρονος στο πρώτο του ραντεβού».



Μέχρι την ώρα που γύρισαν μαζί το επεισόδιο στα «Φιλαράκια», ήταν ήδη ζευγάρι. Ωστόσο, οι ανασφάλειες του Μάθιου Πέρι, οδήγησαν στο χωρισμό τους. «Δύο μήνες αργότερα, ήμουν μόνος και πάλι» έγραψε. «Το να βγαίνω με την Τζούλια Ρόμπερτς ήταν πάρα πολύ για μένα. Ήμουν συνεχώς σίγουρος ότι θα με χώριζε. Γιατί να μην το κάνει; Δεν ήμουν αρκετός, δε θα μπορούσα ποτέ να είμαι αρκετός, ήμουν διαλυμένος, στραβός, μη αγαπητός. Αντί λοιπόν, να αντιμετωπίσω την αναπόφευκτη αγωνία της απώλειάς της, χώρισα με την όμορφη και λαμπρή Τζούλια Ρόμπερτς» παραδέχτηκε.