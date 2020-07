Τζορτζ Ρ.Ρ. Μάρτιν: Γιατί οι θαυμαστές του ζητούν να μπει... φυλακή

Ηρθε η ώρα ο Τζορτζ Ρ.Ρ. Μάρτιν (George R.R. Martin) να μπει… φυλακή.

Ο μυθιστοριογράφος το 2019 έδωσε μία υπόσχεση στους θαυμαστές τού «Game of Thrones», ότι, εάν μέχρι τις 29 Ιουλίου 2020 δεν ολοκληρώσει τη συνέχεια του «A Song of Fire and Ice», τότε θα μπορούν να τον κλείσουν στη φυλακή.

«Αν δεν έχω στο χέρι το "The Winds of Winter" όταν φτάνω στη Νέα Ζηλανδία για το worldcon», έγραψε ο συγγραφέας στο blog, «έχετε εδώ την επίσημη γραπτή άδεια μου να φυλακιστώ σε ένα κελί στο White Island, με θέα τη λίμνη θειικού οξέος, μέχρι να πεθάνω».

Παρόλο που ο συγγραφέας λέει ότι η καραντίνα τον βοήθησε να σημειώσει «πρόοδο» στη συγγραφή του «The Winds of Winte», παραδέχτηκε στα τέλη Ιουνίου ότι έχει ακόμη «πολύ δρόμο» πριν τελειώσει το βιβλίο.

Λόγω του ότι ο Μάρτιν δεν τήρησε τη δική του υπόσχεση, οι θαυμαστές του ζητούν τώρα τη φυλάκισή του.

«Στείλτε τους ομοσπονδιακούς», έγραψε ένας θαυμαστής, μαζί με τη δημοσίευση με την οποία ανακοίνωνε ο Μάρτιν την υπόσχεσή του. «Ηρθε η ώρα σας, Τζορτζ», δημοσίευσε κάποιος άλλος με ένα GIF αστυνομικού