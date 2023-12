Τζόναθαν Μέιτζορς: Ο ηθοποιός ταινιών της Marvel κρίθηκε ένοχος για παρενόχληση και επίθεση σε πρώην του - iefimerida.gr

Ο ηθοποιός Τζόναθαν Μέιτζορς κρίθηκε ένοχος για δύο πλημμελήματα παρενόχλησης και επίθεσης, αλλά αθωώθηκε για άλλες δύο κατηγορίες.

Η Βρετανίδα χορεύτρια Γκρέις Τζαμπαρί, 30 ετών, κατηγόρησε τον σταρ των ταινιών της Marvel ότι τη χτύπησε στο κεφάλι και της έσπασε το δάχτυλο στο πίσω μέρος ενός αυτοκινήτου, αφού είδε στο τηλέφωνό του νωρίτερα φέτος ένα μήνυμα-φλερτ από άλλη γυναίκα.

Οι κατηγορίες κατά του ηθοποιού Τζόναθαν Μέιτζορς, με τι ποινή είναι αντιμέτωπος

Οι ένορκοι έκριναν τον ηθοποιό ένοχο για επίθεση και παρενόχληση σε βαθμό πλημμελήματος σε σχέση με το περιστατικό της 25ης Μαρτίου μεταξύ του Μέιτζορς και της πρώην φίλης του, Γκρέις Τζαμπαρί.

Καταθέτοντας, η Τζαμπαρί είπε ότι εντόπισε ένα μήνυμα στο τηλέφωνο του ηθοποιού από μια άλλη γυναίκα, τότε ήταν που του άρπαξε το τηλέφωνο και, όπως ισχυρίζεται, της επιτέθηκε σωματικά.

Ο Μέιτζορς έχει υποστηρίξει την αθωότητά του μέσω της δικηγόρου του, ενώ αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και ενός έτους, σύμφωνα με το NBC.

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Μέιτζορς, με ποιες ταινίες έγινε γνωστός

Ο Τζόναθαν Μέιτζορς είναι Αμερικανός ηθοποιός. Έγινε γνωστός για τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στην ανεξάρτητη ταινία μεγάλου μήκους The Last Black Man in San Francisco (2019). Το 2020 έγινε ευρύτερα γνωστός επειδή πρωταγωνίστησε στην τηλεοπτική σειρά Lovecraft Country του HBO, για την οποία έλαβε υποψηφιότητα για βραβείο Primetime Emmy.

Έκτοτε, ο Μέιτζορς υποδύθηκε τον Νατ Λαβ στο γουέστερν The Harder They Fall (2021), τον Τζέσε Λ. Μπράουν στην πολεμική ταινία Devotion (2022) και τον ανταγωνιστή Ντέιμ Άντερσον στην αθλητική ταινία Creed III (2023). Από το 2021 έχει εμφανιστεί στο κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel ως διάφορες εκδοχές του Kang the Conqueror.