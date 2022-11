O Tζο Μπάιντεν γιόρτασε το Halloween στον Λευκό Οίκο -Η Τζιλ Μπάιντεν ντυμένη πεταλούδα [εικόνες & βίντεο] - iefimerida.gr

Με γλυκίσματα και καραμέλες υποδέχθηκαν μεταμφιεσμένοι ο Τζο Μπάιντεν και η σύζυγός του Τζιλ στον Λευκό Οίκο παιδιά με αφορμή εκδήλωση για το Halloween.

Το προεδρικό ζεύγος των ΗΠΑ συνοδεία μελών της οικογένειάς τους, όπως η κόρη τους Ναόμι, συναντήθηκαν με τα παιδιά, που φορούσαν φανταχτερές στολές από Spider-Man μέχρι φλαμίνγκο και ζόμπι στο event στη νότια πτέρυγα του Λευκού Οίκου.

Ήταν η πρώτη φορά που οι Μπάιντεν γιόρτασαν το Halloween στον στολισμένο με κολοκύθες και διακοσμημένο με χρώματα του φθινοπώρου Λευκό Οίκο, αφού πέρυσι τέτοια περίοδο βρίσκονταν στην Ευρώπη.

Ο Τζο και η Τζιλ Μπάιντεν μοίρασαν γλυκίσματα σε παιδιά στο προαύλιο της νότιας πτέρυγας του Λευκού Οίκου / Φωτογραφίες: AP Photos

Από τα μεγάφωνα ακούγονταν τραγούδια όπως τα «Ring of Fire», «Psycho» και «Hall of the Mountain King», που συνέβαλαν στο κλίμα.

Ο Μπάιντεν φορούσε καπέλο του μπέιζμπολ και ένα μπλε αδιάβροχο, και η σύζυγός του, Τζιλ, φτερά πεταλούδας και μια μωβ περούκα / Φωτογραφίες: AP Photos

Με φόντο τον πορτοκαλί φωτισμό στο Λευκό Οίκο, ο Μπάιντεν εμφανίστηκε με ένα αδιάβροχο και καπέλο του μπέιζμπολ και η πρώτη κυρία των ΗΠΑ με φτερά πεταλούδας και μωβ περούκα. Μοίρασαν σοκολατάκια, γλυκίσματα και καραμέλες στα παιδιά ντόπιων πυροσβεστών, αστυνομικών, νοσοκόμων και μελών της Εθνοφρουράς, συνδικάτων και στελεχών της κυβέρνησης.

Ο εορτασμός του Halloween αποτελεί παράδοση στον Λευκό Οίκο από τα μέσα του περασμένου αιώνα, σύμφωνα με τη ΜΚΟ White House Historical Association, καθώς η Μέιμι Άιζενχάουερ τον στόλισε όπως αρμόζει η περίσταση για πρώτη φορά το 1958.