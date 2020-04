Το τραγούδι της καραντίνας: Ο Τζίμι Φάλον τραγουδά με Sting και διάσημους φίλους του «Don't Stand So Close to Me»

Το «Don't Stand So Close to Me» είναι κατάλληλος ύμνος για την καραντίνα, την εκούσια απομόνωση και την κοινωνική αποστασιοποίηση κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Φυσικό ήταν να πάρει πρωτοβουλία ο Τζίμι Φάλον για να παρουσιάσει μια νέα εκδοχή του τραγουδιού το οποίο νιώθει ότι αρμόζει σε αυτή την περίοδο.

Ηχογραφημένο με βιντεοκάμερες από το σπίτι του καθενός των συμμετεχόντων, το σιγκλ του 1980 παρουσιάστηκε, στο πλαίσιο του «The Tonight Show's "Home Edition"», από τον Τζίμι Φάλον, τον Sting και τους The Roots, με λίγα όργανα (ο Sting στην κιθάρα, βεβαίως) και κάποια οικιακά σκεύη ως κρουστά: για παράδειγμα, ο Questlove με ψαλίδι και πιρούνια, ο Dave Guy με ένα ζευγάρι αθλητικά παπούτσια, ο Kamal Gray με ένα παιχνίδι Connect 4 κλπ. Μετά την ηχογράφηση στο σπίτι του καθενός, ακολούθησε μοντάζ για να ετοιμαστεί το πλήρες «Don't Stand So close to Me (Quarantine Remix)», όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Βίντεο: Ο Τζίμι Φάλον τραγουδά με διάσημους φίλους του

Παρά το ότι η καραντίνα δεν επιτρέπει στον Fallon να είναι οικοδεσπότης στο στούντιο του «The Tonight Show», έχει φέρει αρκετούς μουσικούς στην «At Home» εκδοχή του show. Μεταξύ αυτών, τους Adam Sadler, Demi Lovato και Marcus Mumford (των Mumford & Sons, ο τελευταίος).