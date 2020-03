Ποιος κορωνοϊός; Ο Τζέραρντ Μπάτλερ αψήφησε τα πάντα και ήρθε στην Ελλάδα [εικόνες]

Ο Τζέραρντ Μπατλερ έφτασε σήμερα στην Ελλάδα και την Σπάρτη για την αφή της Ολυμπιακής φλόγας, αψηφώντας κάθε δισταγμό και τους περιορισμούς περί κορωνοϊού.

Ο ηθοποιός που ταύτισε το όνομά του με τον Λεωνίδα μετά την ενσάρκωσή του στην ταινία «300» έφθασε στην Ελλάδα, με αφορμή την αφή της Ολυμπιακής Φλόγας.

Η άφιξη του Τζέραρντ Μπάτλερ /Φωτογραφία: NDP Photos

Στο αεροδρόμιο τον υποδέχτηκε η Ρόη Δανάλη-Aποστολοπούλου, η οποία έχει χριστεί επίτιμη πρέσβης της Σπάρτης από τον δήμαρχο, Πέτρο Δούκα.

Ο Τζέραρντ Μπάτλερ με την Ρόη Δανάλη-Αποστολοπούλου/Φωτογραφία: NDP Photos

Η κυρία Δανάλη-Αποστολοπούλου με αφορμή τη διέλευση της Ολυμπιακής φλόγας από την Σπάρτη για πρώτη φορά στη σύγχρονη ιστορία της, πήρε την πρωτοβουλία να προσκαλέσει τον Τζέραρντ Μπάτλερ ώστε να τρέξει στις 13 Μαρτίου από τον Μυστρά μέχρι τη Σπάρτη ως λαμπαδηδρόμος.

Η άφιξη του Τζέραρντ Μπάτλερ /Φωτογραφία: NDP Photos

Ο σταρ του Χόλιγουντ αποδέχθηκε την πρόσκληση με μεγάλη χαρά.

Από την άφιξη του Μπίλι Ζέιν

Στο μεταξύ, χθες έφτασαν στη Ελλάδα ο σπαρτιατικής καταγωγής ηθοποιός Μπίλι Ζέιν που έχει πρωταγωνιστήσει στις ταινίες «Τιτανικός» και «Πίσω στο μέλλον» μαζί με σπουδαίους παραγωγούς του αμερικανικού κινηματογράφου, τους Τζιάνι Νούναρι («300», «Immortals», «300: Rise of an Empire», «Alexander, the Departed», «Shutter Island«, «Se7en») και Αλαν Σίγκελ («Law Abiding Citizen», «Olympus has Fallen», «Hunter Killer»).

Οι Μπίλι Ζέιν, Τζιάνι Νούναρι, Αλαν Σίγκελ, Ρόη Δανάλη-Αποστολοπούλου

Καθώς και μία ομάδα καταξιωμένων επαγγελματιών της αμερικάνικης κινηματογραφικής βιομηχανίας.