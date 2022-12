Και η Τζένιφερ Λόπεζ παίρνει συμβουλές ομορφιάς από το TikTok -Δείτε το κόλπο για εντυπωσιακά χείλη [βίντεο] - iefimerida.gr

Σκέφτεστε να ρίξετε μια ματιά στο TikTok για το επόμενο beauty hack σας; Η Τζένιφερ Λόπεζ το έχει ήδη κάνει.

Στο επεισόδιο του Vogue's Beauty Secrets, η τραγουδίστρια αποκάλυψε τη συμβουλή για το μολύβι των χειλιών που «έκλεψε» από την εφαρμογή.

Αρχικά, η Τζένιφερ Λόπεζ κάνει το περίγραμμα στα χείλη της με bronzer γιατί «αν το αναμείξεις σωστά, θα προκαλέσει μια μικρή σκιά που κάνει τα χείλη σου να φαίνονται λίγο πιο φουσκωμένα».

Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας το «αγαπημένο» της μολύβι πολλαπλών χρήσεων Make Up For Ever (στην απόχρωση 600-Caffeine), σηματοδοτεί τη μέση των κάτω και πάνω χειλιών της πριν επικαλύψει ελαφρώς το καθένα, ακολουθώντας τις οδηγίες που βρήκε στο διαδίκτυο. «Έχω εμμονή», δήλωσε για την καφέ απόχρωση.

Τέλος, η Λατίνα σταρ περνά στα χείλη της δύο Universal Lip Luminizers της Fenty Beauty - μια ροδακινί απόχρωση και μια ανοιχτή ροζ απόχρωση, τα οποία σβήνει στο κέντρο των χειλιών της.

Η ρουτίνα της Τζένιφερ Λόπεζ για λαμπερό και υγιές δέρμα

Η Τζένιφερ Λόπεζ αναφέρθηκε επίσης στην back-to-the-basics άποψή της για την περιποίηση του δέρματος.

«Πάντα είχα μια πολύ απλή ρουτίνα περιποίησης του δέρματος και η JLo Beauty έχει να κάνει πολύ με αυτό. Πάντα ήμουν απλά, καθαριστικό, λίγη κρέμα, αντηλιακό - πολύ βασικά», είπε, ενώ διέψευσε τις φήμες που υποστήριζαν ότι χρησιμοποιούσε μόνο «ακριβά καθαριστικά».

Αυτό που επίσης δίνει στο δέρμα της τη λάμψη του είναι το πρόγραμμα του ύπνου της. «Ένα από τα μεγαλύτερα μυστικά ομορφιάς μου είναι ο ύπνος», όπως μοιράστηκε με τους θεατές του βίντεο.

Τζένιφερ Λόπεζ: Η ομορφιά δεν έχει να κάνει με την ηλικία

Μιλώντας στο People για το JLo Body τον Ιούλιο, η Λόπεζ εξήγησε γιατί στα 53 της χρόνια, εξήγησε ποια είναι η ιδέα της ομορφιάς για την ίδια.

«'Η ομορφιά δεν έχει ημερομηνία λήξης' ήταν πάντα το προσωπικό μου μάντρα, επειδή βρίσκομαι σε μια δουλειά όπου η νεότητα δοξάζεται και οι άνθρωποι προσπαθούν να γράψουν, ειδικά οι γυναίκες, σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή», μοιράστηκε.

Μερικά από τα είδωλά της είναι η Sophia Lοren, Diana Ross, η Tina Turner και η Cher, οι οποίες ήταν όλες «όμορφες και σχεδόν έβρισκαν τον εαυτό τους εκείνη την εποχή» στα 50 τους.

Θέλοντας να οικουμενικοποιήσει τη σεξουαλικότητα και την αυτοπεποίθηση χωρίς τα ψηφία, η διάσημη τραγουδίστρια και ηθοποιός, πρόσθεσε: «Πιστεύω ότι μπορείς να δείχνεις και να νιώθεις καταπληκτική και σέξι σε οποιαδήποτε ηλικία. Πραγματικά δεν μου αρέσει η φράση "φαίνεσαι καλά για 40, ή φαίνεσαι καλά για 30, φαίνεσαι καλά για 50". Τι θα λέγατε να λέγατε απλά 'φαίνεστε καλά';».