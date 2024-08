Τζένιφερ Λόπεζ: Τι κάνουν τώρα οι πρώην σύζυγοί της -Γιατί χώρισε μαζί τους - iefimerida.gr

Η Τζένιφερ Λόπεζ διέκοψε επίσημα το γάμο της με τον Μπεν Άφλεκ, αφού η τραγουδίστρια κατέθεσε η ίδια αίτηση διαζυγίου την Τρίτη.

Το τελευταίο διαζύγιο θα είναι το τέταρτο της 55χρονης Τζένιφερ - και το δεύτερο του Μπεν, ο οποίος στο παρελθόν ήταν παντρεμένος με την ηθοποιό Τζένιφερ Γκάρνερ.

Η Τζένιφερ Λόπεζ, ήταν παντρεμένη με τον πρώην σερβιτόρο Ojani Noa από το 1997 έως το 1998, στη συνέχεια με τον Cris Judd από το 2001 έως το 2003 και με τον Marc Anthony από το 2004-2014.

Πολλοί από τους πρώην της έμειναν πίσω από την επιτυχημένη μουσική και υποκριτική της καριέρα μετά τον χωρισμό τους.

Η J-Lo κάποτε περιέγραψε βάναυσα τον πρώην σερβιτόρο Ojani πως «δεν τα έχει όλα μαζί» και τόνισε ότι «δεν θα βγάλει ποτέ τόσα χρήματα όσα εκείνη». Τώρα είναι προσωπικός γυμναστής και μοιράζεται βίντεο γυμναστικής στο Instagram του.

Εν τω μεταξύ, ο Cris - ο οποίος τώρα διευθύνει εργαστήρια χορού - περιέγραψε στο παρελθόν το τραύμα του ότι η «ιδιωτική του ζωή παραβιάστηκε» κατά τη διάρκεια της σχέσης τους και είπε ότι ο γάμος τους μετατράπηκε σε «τσίρκο».

Τι απέγιναν λοιπόν οι πρώην σύζυγοι της σούπερ σταρ καθώς περνάει το τέταρτο διαζύγιο:

Ojani Noa: 1997-1998

Η Jennifer Lopez και ο κατά καιρούς παραγωγός, Ojani Noa, ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου το 1997, αφού το πρώην ζευγάρι διασταυρώθηκε για πρώτη φορά όταν εκείνος ήταν σερβιτόρος σε ένα εστιατόριο στο Μαϊάμι.

Ωστόσο, μετά από μόλις 11 μήνες γάμου, το ζευγάρι χώρισε τον Ιανουάριο του 1998.

Το 1998 η Λόπεζ μίλησε σε μια σκληρή συνέντευξη για εκείνον λέγοντας στο Movie Line: «Είναι δύσκολο για μένα γιατί οι άντρες που με ελκύουν, για κάποιο λόγο, δεν τα έχουν καταφέρει. Ακόμα και ο σύζυγός μου, πιστεύω ότι έχει πολλές δυνατότητες, αλλά δεν είναι στο σημείο όπου… Θέλω να πω, παρόλο που έχει πολλές επαφές, παρόλο που κάνει το δικό του πράγμα, ανοίγοντας ένα κλαμπ και ένα εστιατόριο εδώ, όποια επιχείρηση κι αν κάνει, δεν θα βγάλει τόσα χρήματα όσα εγώ.

Ο Ojani Noa και η Jennifer Lopez στην πρεμιέρα "Men in Black" στο Cinerama Dome στις 25 Ιουνίου 1997 στο Λος Άντζελες, Καλιφόρνια / Φωτογραφία: Shutterstock

Αυτό είναι κάτι που πρέπει να αντιμετωπίσει και να ζήσει με αυτό, το οποίο είναι δύσκολο για κάποιον σαν κι αυτόν.

Ο Ojani περιγράφει τώρα τον εαυτό του ως προσωπικό γυμναστή και ηθοποιό στο Instagram του.

Στις συνεντεύξεις της πρόσθεσε για τον Ojani: «Αν τον ρωτούσατε τώρα, θα προτιμούσε να με έχει σπίτι να πλένω πιάτα, με εμάς να ζούμε σε ένα μικρό διαμέρισμα, με αυτόν να βγάζει τα χρήματα παρά με εμένα να βγάζω εκατομμύρια δολάρια το χρόνο, ζώντας σε ένα σπίτι που ως επί το πλείστον πληρώνω εγώ!».

Η τραγουδίστρια και η Noa φάνηκε να έχουν καλές σχέσεις μετά τον χωρισμό τους, όταν προσέλαβε τον πρώην της για να βοηθήσει στη διαχείριση ενός κουβανέζικου εστιατορίου που άνοιξε στο Λος Άντζελες, σύμφωνα με το Harper's Bazaar.

Έξι μήνες αργότερα, απέλυσε τον Ojani - με αποτέλεσμα να μηνύσει τη σταρ για παραβίαση του συμβολαίου.

Αργότερα του απαγορεύτηκε με μόνιμη διαταγή που εξέδωσε το δικαστήριο να «επικρίνει, να δυσφημεί, να ρίχνει αρνητικό φως ή να υποτιμά με άλλο τρόπο» την Lopez.

Η Noa μηνύθηκε από την Jennifer το 2006 όταν πρότεινε ένα βιβλίο βασισμένο στον σύντομο γάμο τους, και τρία χρόνια αργότερα, του έστειλε μια επιστολή παύσης και παραίτησης για να βάλει τέλος σε ένα παρωδιακό ντοκιμαντέρ με τίτλο «How I Married Jennifer Lopez: The J.Lo and and Ojani Noa Story».

Αφού η ερμηνεύτρια ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου με τον Μπεν Άφλεκ τον Ιούλιο του 2022 σε ένα παρεκκλήσι στο Λας Βέγκας, ο Ojani μοιράστηκε τις σκέψεις του για τον τέταρτο γάμο της μιλώντας στην DailyMail.com.

«Εύχομαι σε εκείνη και τον Μπεν τα καλύτερα, αλλά δεν είμαι πεπεισμένος ότι θα διαρκέσει», δήλωσε τότε. «Η Τζεν λατρεύει να είναι ερωτευμένη, αλλά έχει αρραβωνιαστεί έξι φορές. Ο Μπεν είναι ο τέταρτος σύζυγος».

«Ήμουν ο σύζυγος νούμερο ένα και μου είπε ότι ήμουν ο έρωτας της ζωής της. Όταν ξαπλώσαμε στο κρεβάτι τη νύχτα του γάμου μας, είπε ότι θα είμαστε μαζί για πάντα».

Ο προσωπικός γυμναστής πρόσθεσε αργότερα: «Χαίρομαι που επέστρεψε στον Μπεν, αλλά έχω την αίσθηση ότι αυτό δεν θα διαρκέσει. Νομίζω ότι είναι κάποια που θα παντρευτεί επτά ή οκτώ φορές. Δεν μπορώ να τη φανταστώ να κατασταλάζει ποτέ με ένα άτομο».

Cris Judd: 2001-2003

Η Τζένιφερ Λόπεζ είπε το «ναι» στον χορευτή Cris Judd το 2001, αφού οι δυο τους γνωρίστηκαν στα γυρίσματα του βιντεοκλίπ της για το Love Don't Cost A Thing.

Ο γάμος τους ήταν βραχύβιος, όταν το ζευγάρι κατέθεσε αίτηση διαζυγίου εννέα μήνες αργότερα, τον Ιούλιο του 2002. Τον επόμενο χρόνο, το 2003, το διαζύγιο οριστικοποιήθηκε επίσημα.

Πλέον ζει τη ζωή του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και είναι ευτυχισμένος με τη σύζυγό του Kelly από το 2009.

Οι Jennifer Lopez & Cris Judd κατά τη διάρκεια του πάρτι της Jennifer Lopez και του Stuff Magazine μετά τα VMA του MTV στο Manray στη Νέα Υόρκη /Φωτογραφία Kevin Mazur/WireImage

Τώρα διδάσκει σε εργαστήρια χορού και είναι χορογράφος - έχοντας εργαστεί στην κωμική σειρά Fuller House.

Το 2014, ο Judd ανοίχτηκε κατά τη διάρκεια μιας ειλικρινούς συνέντευξης στο Us Weekly για την προηγούμενη σχέση του και τον γάμο του με τη διάσημη τραγουδίστρια.

«Ξέρετε ότι είναι πολύ δύσκολο. Η ιδιωτική σου ζωή παραβιάζεται. Δεν είσαι πια ένας φυσιολογικός άνθρωπος», είχε δηλώσει τότε.

«[Ο γάμος μας] ήταν ένα τσίρκο. Νομίζω ότι αρκετοί άνθρωποι συνελήφθησαν προσπαθώντας να ανέβουν ένα βουνό… προσπαθώντας να τρυπώσουν. Στην πραγματικότητα νοικιάσαμε τον εναέριο χώρο».

Παραδέχτηκε ότι το να είσαι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος ήταν «σκληρό», αλλά πρόσθεσε πως «Κάπως έτσι υπογράφεις γι' αυτό, ξέρεις; Πρέπει να το δεχτείς και να το αποδεχτείς και να το αγκαλιάσεις».

«Μόλις σταματήσεις να το πολεμάς, εξομαλύνεται από μόνο του. Αν προσπαθείς να κρατήσεις αυτή την ιδιωτικότητα, σε τρελαίνει και γι' αυτό οι άνθρωποι καταρρέουν», είπε ο Cris.

Όσον αφορά τον λόγο του χωρισμού τους, πρόσθεσε απλά: «Δυστυχώς, απλά δεν λειτούργησε».

Marc Anthony 2004-2014

Η Τζένιφερ Λόπεζ και ο Μαρκ Άντονι συναντήθηκαν για πρώτη φορά το 1998, όταν εκείνος εμφανιζόταν στο μιούζικαλ του Μπρόντγουεϊ με τίτλο The Capeman.

Το ζευγάρι σύντομα ανέπτυξε στενή φιλία και αργότερα δέθηκε με τα δεσμά του γάμου το 2004 κατά τη διάρκεια μιας ιδιωτικής τελετής - λίγο μετά τη λήξη του πρώτου της αρραβώνα με τον Ben Affleck.

Τέσσερα χρόνια αργότερα, το 2008, το πρώην ζευγάρι καλωσόρισε στον κόσμο τα δίδυμα Max και Emme. Ωστόσο, οι δυο τους χώρισαν το 2011 - με το διαζύγιο να οριστικοποιείται επίσημα το 2014.

Ο Marc είναι ένας επιτυχημένος τραγουδιστής και τραγουδοποιός από μόνος του και έχει κερδίσει τέσσερα βραβεία Grammy.

Κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης στο περιοδικό W Magazine το 2016, σύμφωνα με το Us Weekly, η Lopez προβληματίστηκε για τον τρίτο της γάμο. «Όταν τελείωσε ο γάμος μου, δεν ήταν εύκολο να βρω συγχώρεση. Δεν ήταν το όνειρο που ήλπιζα και θα ήταν ευκολότερο να ανάψω τη φλόγα της δυσαρέσκειας, της απογοήτευσης και του θυμού».

Η σταρ πρόσθεσε: «Αλλά ο Marc είναι ο πατέρας των παιδιών μου, και αυτό δεν πρόκειται να φύγει ποτέ. Οπότε πρέπει να δουλέψω για να διορθώσω τα πράγματα. Και αυτή είναι, μακράν, η πιο δύσκολη δουλειά που κάνω».

Η Jennifer Lopez ποζάρει με τον σύζυγό της Marc Anthony στις 9 Νοεμβρίου 2006 / Φωτογραφία: AP /Mark J. Terrill

«Έμεινα εκεί για επτά χρόνια. Ήξερα πολύ γρήγορα ότι δεν ήταν το σωστό», αποκάλυψε στο πρακτορείο.

Παρά τον χωρισμό, οι δύο πρώην σύζυγοι διατήρησαν καλές σχέσεις και συνέχισαν επίσης να εργάζονται μαζί στη βιομηχανία του θεάματος.



Συγκεκριμένα, οι δύο τους εμφανίστηκαν μαζί στα βραβεία Latin Grammy του 2016 και τραγούδησαν το «Olvídame y Pega la Vuelta».

Μιλώντας στο Extra το 2017, σύμφωνα με το People, ο hitmaker του Rain Over Me είπε: «Ήμασταν πάντα [σε καλό σημείο] από την πρώτη μέρα, ξέρεις. Γνωριστήκαμε δουλεύοντας - πριν από 20 κάτι χρόνια γνωριστήκαμε, δουλεύοντας. Είναι η goombah μου - αυτό είναι το κορίτσι μου - για μια ζωή. Αν θέλετε να τα βρείτε με μια γυναίκα, απλά πάρτε διαζύγιο».