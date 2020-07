Τζένη Μπαλατσινού: Συνόδεψε τον Βασίλη Κικίλια στην Κέρκυρα - Οι φωτογραφίες στο Instagram

Στην Κέρκυρα βρίσκεται η Τζένη Μπαλατσινού.

Η παρουσιάστρια μετά την επιστροφή της από την Αμερική, όπου είχε ταξιδέψει για να δει την κόρη της, Αμαλία Κωστοπούλου, ύστερα από το ατύχημα που είχε, συνόδευσε τον σύζυγό της Βασίλη Κικίλια στην Κέρκυρα στην επίσκεψη που κάνει στο νησί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Δεν παρέλειψε να αναρτήσει φωτογραφίες γράφοντας «Home» δεδομένου ότι βρίσκεται στα πάτρια εδάφη και φυσικά συγκεντρώνοντας πολλά σχόλια από τους ακόλουθούς της αλλά και πολλούς Κερκυραίους.

Φυσικά επισκέφθηκε όλες τις ομορφιές της πόλης και φωτογραφήθηκε και η ίδια στο ιστορικό Αχίλλειο.

Νωρίτερα το πρωί του Σαββάτου, η Τζένη Μπαλατσινού δημοσίευσε στο Instagram μια φωτογραφία του γιου της, Μάξιμου, που έχει τα γενέθλιά του σήμερα. «It is always the sun my #birthday boy», ήταν τα λόγια της στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Δείτε τις φωτογραφίες της Τζένης Μπαλατσινού στο Instagram:

Και η ανάρτηση για τον Μάξιμο...