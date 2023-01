Τζέιμς Κάμερον: «Πρέπει να πάμε σινεμά, αρκετά με το streaming» - iefimerida.gr

Ο Καναδός σκηνοθέτης Τζέιμς Κάμερον, μετά την τεράστια επιτυχία που σημειώνει η τελευταία του ταινία, «Avatar 2: The Way of Water», μίλησε για τις υπηρεσίες streaming.

Το δεύτερο μέρος του Avatar έχει εισπράξει πάνω από 1,6 δισεκατομμύρια δολάρια σε μόλις τρεις εβδομάδες, καθιστώντας την την τρίτη από τις ταινίες του Κάμερον που έφτασε στις 10 καλύτερες εισπρακτικές ταινίες όλων των εποχών.

Μιλώντας στις Χρυσές Σφαίρες στο Λος Άντζελες την Τρίτη, ο Κάμερον εξέφρασε την χαρά του για την επιτυχία του φιλμ, λέγοντας ότι αποδεικνύει ότι ο κόσμος θέλει να επιστρέψει στους κινηματογράφους.

Ο σκηνοθέτης της καλύτερης -ίσως- ταινίας δράσης όλων των εποχών (Terminator 2: Judgment Day) είπε πως έχει βαρεθεί όλο αυτό που συμβαίνει με τις streaming πλατφόρμες. «Ως κοινωνία το χρειαζόμαστε αυτό! Πρέπει να πάμε στους κινηματογράφους. Αρκετά με το streaming! Βαρέθηκα», είπε.

Πάνω από 1,6 δισ. οι εισπράξεις του Avatar 2 έως τώρα

Η πρώτη ταινία Avatar, που κυκλοφόρησε το 2009, βρίσκεται στην πρώτη θέση στη λίστα του IMDB, έχοντας εισπράξει 2,922 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο Τιτανικός, τον οποίο σκηνοθέτησε ο Κάμερον το 1997 και κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερης Σκηνοθεσίας το 1998, είναι τρίτος στη λίστα με 2,203 δισεκατομμύρια δολάρια. Το Avatar 2 έφτασε στο νούμερο 7 στη λίστα του box office.

Τα σχόλια του Κάμερον έρχονται σε μια εποχή που η κινηματογραφική βιομηχανία έχει μεταφερθεί σε μεγάλο βαθμό σε υπηρεσίες ροής, όπως το Netflix και το Amazon Prime που διευκολύνουν τους ανθρώπους να παρακολουθούν ταινίες στο σπίτι.