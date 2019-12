Ο Τζεφ Μπέζος δώρισε 98 εκατ. δολάρια σε οργανώσεις που βοηθούν αστέγους, αλλά «τα άκουσε»…

Ο Τζεφ Μπέζος δώρισε πρόσφατα 98,5 εκατ. δολάρια σε 32 οργανώσεις, που βοηθούν τις άστεγες οικογένειες σε 23 πολιτείες των ΗΠΑ, αλλά δέχθηκε σκληρή κριτική, αφού πολλοί θεωρούν ότι η τσέπη του θα άντεχε και μεγαλύτερες δωρεές…

Ο ιδρυτής και CEO της Amazon, που ερίζει με τον Μπιλ Γκέιτς για τον τίτλο του πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο, δώρισε από 1,25 έως 5 εκατ. δολάρια στις οργανώσεις αυτές μέσω του Bezos Day One Fund, αλλά δεν έλειψαν εκείνοι που έσπευσαν να επισημάνουν ότι ναι μεν η κίνησή του ήταν καλή, αλλά σε σύγκριση με την τεράστια περιουσία του, το ποσό που διέθεσε ο Μπέζος για το φιλανθρωπικό σκοπό ήταν ελάχιστο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο ηγέτης των Βρετανών Εργατικών, Τζέρεμι Κόρμπιν, ο οποίος σε ανάρτησή του στο Twitter σχολίασε ότι το ποσό των 98,5 εκατ. δολαρίων αντιστοιχεί μόλις στο 0,09% της περιουσίας του Μπέζος, που ανέρχεται κοντά στα 110,3 δισ. δολάρια σύμφωνα με το Forbes. 

That’s 0.09% of your net worth.



Just pay your taxes. https://t.co/KEke1NUE8E