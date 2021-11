Ντοκιμαντέρ αποκαλύπτει τι πραγματικά έγινε με Τζάστιν Τίμπερλεϊκ και Τζάνετ Τζάκσον, όταν φάνηκε το στήθος της, στο Super Bowl | ΖΩΗ | iefimerida.gr

Τα FX και Hulu πρόκειται να κυκλοφορήσουν ένα ντοκιμαντέρ για το σκάνδαλο της εμφάνισης της Τζάνετ Τζάκσον στο ημίχρονο του Super Bowl, στο οποίο εμπλέκεται ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ.

Το σόου του ημιχρόνου του Super Bowl του 2004 έγινε ένα πολυσυζητημένο θέαμα, όταν ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ εξέθεσε στιγμιαία το στήθος της Τζάκσον σε εκατομμύρια θεατές. Ενώ η καριέρα της Τζάκσον πήρε αρνητική τροπή από το περιστατικό, η καριέρα του Τίμπερλεϊκ φάνηκε να εξελίσσεται πιο δυναμικά από ποτέ.

To στιγμιότυπο στο Super Bowl του 2004

Το ντοκιμαντέρ, με τίτλο «Malfunction: The Dressing Down of Janet Jackson» επιδιώκει να εξετάσει τόσο τα πολιτιστικά όσο και τα φυλετικά ρεύματα που συγκρούστηκαν στη σκηνή του Super Bowl και εξερευνά πώς το επεισόδιο επηρέασε μία από τις πιο σημαντικές μουσικούς στην ιστορία της ποπ.

Ολες οι πληροφορίες για την υπόθεση σε ένα φιλμ

Το Deadline αναφέρει ότι το ντοκιμαντέρ θα περιλαμβάνει σπάνιες συνεντεύξεις και πλάνα όσων εργάζονταν στην αίθουσα ελέγχου τη βραδιά της εκδήλωσης του Houston Super Bowl. Τόσο τα στελέχη της National Football League (NFL), διοργανώτριας αρχής του ομώνυμου πρωταθλήματος του αμερικανικού ποδοσφαίρου των ΗΠΑ όσο και του MTV συζητούν για τις συνέπειες του περιστατικού και τον τρόπο με τον οποίο διαμόρφωσε την ποπ κουλτούρα προς τα εμπρός. Επιπλέον, μέλη της οικογένειας Τζάκσον, ηγέτες του κλάδου και πολιτιστικοί κριτικοί θα δώσουν τις δικές τους πληροφορίες για την υπόθεση.