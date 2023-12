Οι δύο λέξεις του Τζάστιν Τίμπερλεϊκ για την Μπρίτνεϊ Σπίαρς καθώς τραγουδούσε τον «ύμνο» του χωρισμού τους - iefimerida.gr

Ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ έδωσε μια μεγάλη συναυλία στο opening του ξενοδοχείου Fontainebleau στο Λας Βέγκας όπου παραβρέθηκαν λαμπεροί καλεσμένοι.

Ο 42χρονος τραγουδιστής ανέβηκε στη σκηνή φορώντας λευκό σμόκιν και παπιγιόν και ξεσήκωσε τους παρευρισκόμενους τραγουδώντας τις μεγαλύτερες επιτυχίες του.

O Τίμπερλεϊκ φυσικά τραγούδησε και το «Cry me a river», ένα από τα μεγαλύτερα hit του θεωρείται «ύμνος του χωρισμού» με την Μπρίτνεϊ Σπίαρς.

Μάλιστα, πριν ξεκινήσει το τραγούδι, απευθύνθηκε στο κοινό και είπε δύο λέξεις: «Καμία ασέβεια».

Το single, το οποίο αποτελούσε μέρος του πρώτου του σόλο άλμπουμ του 2002 «Justified», κατακρίθηκε από την Μπρίτνεϊ Σπίαρς στα απομνημονεύματά της «The Woman In Me» λόγω της σύνδεσής του με τον τραυματικό χωρισμό της με τον τραγουδιστή του NSYNC την ίδια χρονιά.

Ο τραγουδιστής φαινόταν να έχει πλήρη επίγνωση του αμφιλεγόμενου τραγουδιού, στο οποίο εμφανιζόταν μια ηθοποιός που έμοιαζε πολύ με την ποπ τραγουδίστρια ενώ στους στίχους αναφέρει έναν απατημένο εραστή.

Τι είπε η Μπρίτνεϊ για το «Cry me a river»

Στα πρόσφατα απομνημονεύματά της, η 42χρονη έγραψε για το πώς ένιωθε «χωρίς φωνή» αφού ο πρώην της κυκλοφόρησε την κορυφαία επιτυχία του, η οποία ουσιαστικά προέβαλε την αφήγησή του ότι ήταν στην αδικημένη πλευρά στον χωρισμό τους.

«Ένιωσα ότι δεν υπήρχε τρόπος εκείνη τη στιγμή να πω τη δική μου πλευρά της ιστορίας», έγραψε στο βιογραφία της η Σπίαρς. «Δεν μπορούσα να εξηγήσω, γιατί ήξερα ότι κανείς δεν θα έπαιρνε το μέρος μου όταν ο Τζάστιν είχε πείσει τον κόσμο για την εκδοχή του. Δεν νομίζω ότι ο Τζάστιν συνειδητοποίησε τη δύναμη που είχε να με ντροπιάσει. Δεν νομίζω ότι έχει καταλάβει μέχρι σήμερα».

Ο Τζάστιν είχε μιλήσει παλιότερα για τη δημιουργία του «Cry Me A River» και τον αντίκτυπο που είχε στο τραγούδι η σχέση του με την Μπρίτνεϊ στα απομνημονεύματά του «Hindsight» το 2018.

«Με είχαν περιφρονήσει. Είχα τσαντιστεί. Αυτό το συναίσθημα με ενέπνευσε να γράψω το Cry Me A River», έγραψε χαρακτηριστικά.

Εκτός από το «Cry Me A River», ερμήνευσε άλλες μεγάλες επιτυχίες του όπως το «SexyBack», το «Rock Your Body» και τον ύμνο του Trolls «Can't Stop The Feeling».

Η τελευταία μελωδία της βραδιάς ήταν το «Mirrors», το οποίο εμφανίστηκε στο άλμπουμ του 2013 The 20/20 Experience.

Στο πλευρό του η σύζυγός του

Στο πλευρό του στην φαντασμαγορική performance ήταν η σύζυγός του Τζέσικα Μπίελ, που φορούσε ένα σέξι, λευκό φόρεμα.

Το ζευγάρι πόζαρε μαζί πριν και μετά το λαμπερό πάρτι.