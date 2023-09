«Για μια στιγμή όλοι έζησαν στον κόσμο της Λούσι»: Η συγκινητική στιγμή στο γάμο τυφλής νύφης [βίντεο] - iefimerida.gr

Μια τυφλή νύφη θέλησε να δείξει στους καλεσμένους της πώς είναι να βρίσκονται στη θέση της γι’ αυτό και αποφάσισε να τους δέσει τα μάτια.



Η 27χρονη Λούσι Έντουαρντς από το Μπέρμιγχαμ, άρχισε να χάνει την όρασή της σε ηλικία 11 ετών και έξι χρόνια αργότερα τυφλώθηκε τελείως.

H 27χρονη Λούσι με τον σύζυγό της Όλι

Γνώρισε τον σύντροφό της, τον 27χρονο Όλι Κέιβ, καλλιτέχνη VFX, το 2015 πριν χάσει την όρασή της και το ζευγάρι αρραβωνιάστηκε το 2018. Όταν σχεδίαζαν τον γάμο τους, η Λούσι ήθελε ο μέλλων σύζυγός της και οι καλεσμένοι τους να βιώσουν την τελετή με τον ίδιο τρόπο που θα το έκανε εκείνη – έτσι τους έδεσε όλους τα μάτια καθώς περπατούσε στο διάδρομο της εκκλησίας. Φτάνοντας δίπλα στον σύζυγό της, εκείνος ένιωσε το νυφικό της, έβγαλε το μαντήλι από τα μάτια του και αντίκρισε την μέλλουσα γυναίκα του.



Η Λούσι, δημιουργός περιεχομένου και ραδιοτηλεοπτικός παραγωγός, δήλωσε: «Δεν πίστευα ότι θα γινόμουν μια τυφλή νύφη όταν γνώρισα τον Όλι. Ήμουν η πιο ευτυχισμένη γυναίκα την ημέρα του γάμου μου, αλλά και η πιο λυπημένη».



Όσο για το δέσιμο των ματιών, η 27χρτονη νύφη είπε: «Είπα μόνο σε λίγους να δέσουν τα μάτια τους και συναίνεσαν αμέσως. Αλλά σοκαρίστηκαν με την εμπειρία. Μέχρι να τελειώσει η τελετή, τα μαντήλια όλων ήταν βρεγμένα από τα δάκρυα».



Η ασθένεια της Λούσι

Η Λούσι διαγνώστηκε με incontentia pigmenti σε ηλικία τεσσάρων ετών – μια σπάνια γενετική δερματική πάθηση που μπορεί να προκαλέσει την απώλεια της όρασης. Αρχικά έχασε την όρασή της από το δεξί μάτι σε ηλικία 11 ετών, αλλά στα 17 της ήταν εντελώς τυφλή.



Μέχρι τότε έβγαινε ήδη μερικούς μήνες με τον νυν σύζυγό της Όλι, αλλά η Λούσι συνειδητοποίησε ότι δε θα μπορούσε να δει την ημέρα του γάμου της. «Είχα την όρασή μου όταν πρωτογνωριστήκαμε» είπε. «Αλλά υπήρχε πάντα αυτή η διαφαινόμενη προοπτική ότι μια μέρα θα έχανα την όρασή μου. Έπρεπε να λέω στον εαυτό μου ότι ήταν μια πιθανότητα, αλλά παράλληλα σκεφτόμουν ότι δε θα μου συνέβαινε κάτι τέτοιο. Συνέχισα να έχω ελπίδα».



Η ημερομηνία του γάμου τους ορίστηκε τελικά για τις 31 Αυγούστου αλλά έναν χρόνο πριν, αποφάσισε ότι δεν ήθελε οι φίλοι και η οικογένειά της να τη δουν να περπατάει στα σκαλιά της εκκλησίας. Κι ενώ οι φίλοι και η οικογένειά της ανησυχούσαν πως θα έχαναν τη στιγμή, εκείνη πίστευε ότι ήταν πιο σημαντικό γι’ αυτούς να βιώσουν την «πικρή γλυκύτητα» που ένιωθε για την απώλεια της όρασής της τα τελευταία 10 χρόνια.



«Η οικογένειά μου ανησυχούσε πως θα έχανα τη στιγμή μου» είπε. «Η οποία θα ήταν να με δουν όλοι να περπατάω στο διάδρομο. Η θλίψη σε χτυπάει με διαφορετικούς τρόπους και ήταν σημαντικό για μένα να το βιώσουν αυτό, όταν εγώ το ζούσα κάθε μέρα».



Η Λούσι εξακολουθεί να θρηνεί την απώλεια της όρασής της – δέκα χρόνια μετά. Αλλά προσπαθεί να παραμένει όσο πιο θετική μπορεί. Όπως είπε: «Ένα από τα δώρα που μου έδωσε η τύφλωση είναι η ικανότητα να βλέπω. Προσπάθησα να βλέπω όλα τα θετικά της ημέρας – δεν μου αρέσει η αρνητική ενέργεια».



Ένας γάμος με πολλές αισθητηριακές λεπτομέρειες

«Φρόντισα ώστε το νυφικό μου να έχει ανάγλυφα σχέδια. Μπορούσα να νιώσω τη λάμψη κάτω από το σιφόν του φορέματός μου – και κάθε λουλούδι ξεχωριστά».



Η μέλλουσα νύφη φρόντισε επίσης να κλείσει μια αίθουσα που θα ήταν προσβάσιμη σε άτομα με αναπηρία. «Η πόρτα για την κύρια τελετή ήταν φαρδιά, γεγονός που παρείχε πρόσβαση σε αναπηρικό αμαξίδιο. Συνεργάστηκα επίσης με ένα brand που θα παρείχε πολλές πινακίδες σε όλο το χώρο, με κωδικούς QR για ηχητικές περιγραφές. Το μενού ήταν γραμμένο σε μορφή Μπράιγ και είχαμε πολλά αισθητηριακά πιάτα».



Πώς βίωσε η νύφη την ημέρα του γάμου της

Η μεγάλη μέρα έφτασε και η Λούσι φρόντισε να δέσει τα μάτια των καλεσμένων της καθώς περπατούσε στο διάδρομο υπό τους ήχους του «Arrival of The Birds», μέρος της κινηματογραφικής μουσικής της ταινίας «Theory of Everything».



«Καθώς περπατούσα στο διάδρομο, η μουσική έφτασε σε ένα κρεσέντο» είπε η νύφη. «Μπορούσες να μυρίσεις ακόμη και τα λουλούδια. Νομίζω ότι οι καλεσμένοι σοκαρίστηκαν με το πόσα πολλά μπορούσαν να ακούσουν. Ήταν μια θλιβερή στιγμή, πραγματικά οδυνηρή. Ποτέ δεν έχω νιώσει δύο αντικρουόμενα συναισθήματα τόσο βαθιά. Ήμουν συντετριμμένη αλλά την ίδια στιγμή, ήμουν απόλυτα ενθουσιασμένη».



Ο σκύλος της νύφης ντυμένος κατάλληλα για την περίσταση

Και πώς ο γαμπρός

Ο Όλι, ο νέος σύζυγος της Λούσι, δήλωσε: «Η στιγμή που όλοι δέσαμε τα μάτια μας ήταν μια από τις πιο συγκινητικές που έχω ζήσει ποτέ. Το μαντήλι μου βράχηκε την στιγμή που άρχισε να διασχίζει το διάδρομο η πρώτη παράνυμφος. Αλλά όταν άκουσα τα κουδούνια που είχαμε κρεμάσει στον σκύλο μας, την Μις Μόλι, τότε ήταν που λύγισα πραγματικά. Αυτό σήμαινε ότι η Λούσι μου πλησίαζε και δεν νομίζω ότι έχω ενθουσιαστεί ξανά τόσο πολύ».



«Θέλαμε πραγματικά να κάνουμε αυτή τη στιγμή κάτι που ήταν ισότιμο και για τους δυο μας και δεν θα άλλαζα ποτέ τον τρόπο που το κάναμε. Για εκείνη τη σύντομη στιγμή, όλοι έζησαν τον κόσμο της Λούσι μου».

