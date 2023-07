Tupac: Ένταλμα έρευνας για τη δολοφονία του θρύλου της Ραπ, 27 χρόνια μετά - iefimerida.gr

Σχεδόν 30 χρόνια μετά την ανεξιχνίαστη δολοφονία του θρύλου της αμερικανικής ραπ Tupac Shakur, η αστυνομία της Νεβάδα εξέδωσε ένταλμα έρευνας, χωρίς να είναι σαφές το περιεχόμενο της έρευνας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα στον Guardian, οι Aρχές στη Νεβάδα επιβεβαίωσαν την Τρίτη ότι εξέδωσαν ένταλμα έρευνας σε σχέση με την ανεξιχνίαστη δολοφονία του ράπερ Tupac Shakur πριν από σχεδόν 27 χρόνια.

Ο Tupac, μια από τις πιο παραγωγικές φιγούρες του hip-hop, δολοφονήθηκε τη νύχτα της 7ης Σεπτεμβρίου του 1996 με πυροβολισμούς στο Λας Βέγκας, σε ηλικία μόλις 25 ετών.

Η αστυνομία του Λας Βέγκας είπε ότι το ένταλμα έρευνας εκτελέστηκε τη Δευτέρα στην κοντινή πόλη Χέντερσον, ωστόσο δεν είναι σαφές τι έψαχναν και πού έψαχναν.

Ο εκπρόσωπος του αστυνομίας είπε ότι δεν μπορούσε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την υπόθεση, επικαλούμενος την έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Tupac: Το μοιραίο βράδυ για τον θρύλο της αμερικανικής Ραπ

Ο Tupac δολοφονήθηκε ενώ βρισκόταν μέσα σε ένα μαύρο αυτοκίνητο με την επικεφαλής της δισκογραφικής εταιρείας «Death Row Records».

Η αστυνομία είπε ότι οι δυο τους σταμάτησαν σε ένα κόκκινο φανάρι κοντά στη λεωφόρο του Λας Βέγκας, όταν μια λευκή Cadillac βρέθηκε δίπλα τους και ξέσπασαν πυροβολισμοί.

Ο Tupac δέχθηκε πολλές σφαίρες, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου και απεβίωσε μία εβδομάδα αργότερα.

Δεν έχουν γίνει ποτέ συλλήψεις για την υπόθεση. Η αστυνομία του Λας Βέγκας είχε πει στο παρελθόν ότι η έρευνα σταμάτησε γρήγορα, εν μέρει επειδή οι μάρτυρες αρνήθηκαν να συνεργαστούν.

Στην πολιτεία της Νεβάδας δεν υπάρχει νόμος παραγραφής για τη δίωξη υποθέσεων ανθρωποκτονιών.

Ο Tupac, ο οποίος θεωρείτο ένας από τους πιο επιδραστικούς και ευέλικτους ράπερ όλων των εποχών, ήταν υποψήφιος έξι φορές για βραβείο Grammy, ενώ είχε πέντε Νο 1 άλμπουμ: 1995 Me Against the World, 1996 All Eyez on Me, και τέσσερις μεταθανάτιες κυκλοφορίες: The Don Killuminati, του 1996, το 7 Day Theory, που ηχογραφήθηκε με το όνομα Makaveli, καθώς και το Until the End of Time το 2001 και το Loyal to the Game, το 2004.

Το 2017 εισήχθη στο Rock and Roll Hall of Fame από τον Snoop Dogg.

Τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους ο ράπερ έλαβε ένα αστέρι μετά θάνατον στο Hollywood Walk of Fame, ενώ τον Μάιο το Όκλαντ της Καλιφόρνιας ονόμασε μέρος μιας οδού «Tupac Shakur Way» κοντά στη λίμνη Merritt, όπου ζούσε κάποτε.

Η επαγγελματική του καριέρα διήρκεσε μόνο πέντε χρόνια, αλλά ο Shakur εξασφάλισε 21 Billboard Hot 100, συμπεριλαμβανομένων των κορυφαίων 10 επιτυχιών Dear Mama και Old School το 1995, και το πιο γνωστό κομμάτι του, το How Do U Want It/California Love του 1996, με τους K-Ci και JoJo.

Tupac: Πάνω από 30 εκατ. πωλήσεις δίσκων -Πάνω από 10 δισ. θεάσεις σε μουσικές πλατφόρμες

Ο τελευταίος πέρασε δύο εβδομάδες στην Νο 1 θέση στο Billboard Hot 100 από το τελευταίο του στούντιο άλμπουμ και το ντεμπούτο του στην Death Row Records, All Eyez on Me.

Σύμφωνα με την εταιρεία ψυχαγωγικών δεδομένων Luminate, ο Shakur έχει πουλήσει 33 εκατομμύρια άλμπουμ, 41 εκατομμύρια όταν συμπεριλαμβάνονται πωλήσεις κομματιών και ισοδύναμα ροής. Οι ροές βίντεο και ήχου ανέρχονται συνολικά σε 10,1 δισεκατομμύρια.