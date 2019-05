Τρύφωνας Σαμαράς: Κυκλοφόρησε το τραγούδι του «It's amazing» [βίντεο]

View this post on Instagram

Agapessssss Mou I stigmi Pou oloi perimenate eirthe to agapimeno Mou tragoudi To olodiko Mou #itsamazing .... it’s fantastic tou talantouxou filou mou @arionas_official einai edw!!!!!!! Kai To tragoudaw Egw ...... parte Mia prwti gefsi...... kalo sas vrady #coming soon #photo by @vmichelis