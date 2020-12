J2Us: Ατελείωτο τρολάρισμα στα social media για την εμφάνιση του Τρύφωνα Σαμαρά -«Σαν πεθερά που περιμένει να ακούσει το όνομά της στη βάφτιση»

Μπορεί η κοινή εμφάνιση της Άννας Βίσση με τη Δέσποινα Βανδή να επισκίασε κάπως όλα όσα συνέβησαν στον τελικό του J2US, όχι όμως και την επική εμφάνισή του Τρύφωνα Σαμαρά ως Μάρθα Καραγιάννη.

Το βράδυ του Σαββάτου, οι τηλεθεατές γύρισαν στο OPEN και ανέμεναν με περιέργεια να δουν αν οι φήμες θα έβγαιναν αληθινές. Η Άννα Βίσση θα τραγουδούσε με τη Δέσποινα Βανδή καταρρίπτοντας έτσι έναν μύθο αντιπάθειας και έχθρας 25 ετών.

Και κάπου εκεί, το ντουέτο των δύο τραγουδιστριών στον τελικό του J2US έβαλε «φωτιά» στα social media και κατά κάποιο τρόπο θάμπωσε τόσο τον νικητή, όσο και όλα όσα είδαμε πριν και μετά στην εκπομπή.

Η επική μετανμόρφωση του Τρύφωνα Σαμαρά σε Μάρθα Καραγιάννη

Λίγο νωρίτερα ωστόσο, οι μυημένοι στα διασκεδαστικά post στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είχαν εντοπίσει τον ξεκαρδιστικό Τρύφωνα Σαμαρά.

Εκτός συναγωνισμού, ο κομμωτής βρέθηκε στον τελικό με μαλλί «κομμωτηρίου» και λαμέ μπλούζα και μαζί με το ταίρι του, την Έφη Σαρρή τραγούδησαν το «Άπονε». Το τραγούδι που ερμήνευε η Μάρθα Καραγιάννη στην ταινία με τον Κώστα Βουτσά «Το ανθρωπάκι».

Η κουπ του Τρύφωνα Σαμαρά έγινε viral σε χρόνο μηδέν με τους χρήστες σε Instagram και Twitter να τοποθετούν σπαρταριστές λεζάντες κάτω από την εικόνα του ή να απαντούν στο φλέγον ερώτημα «σαν ποιον μοιάζει, σαν ποιον μοιάζει;».

Το φουσκωτό μαλλί θύμισε έτσι σε πολλούς την Σιδηρά Κυρία, Μάργκαρετ Θάτσερ που συνήθιζε να φτιάχνει έτσι τα μαλλιά της. Άλλωστε, η Βρετανή υπήρξε πρωθυπουργός τη δεκαετία του ‘80.

Από εκεί και πέρα, το τρολάρισμα έπεσε «σύννεφο». «Η θεία μου η Βούλα στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι όταν λέει ότι θα φάει μόνο σαλάτα γιατί κάνει δίαιτα» γράφει κάποιος.

«Θεσσαλονικιά μάνα στην ορκωμοσία της κόρης της που παίρνει πτυχίο στο Webex» γράφει άλλος, με τον Τρύφωνα Σαμαρά να αναδημοσιεύει όλα τα χιουμοριστικά ποστ στον λογαριασμό του.

«Όταν η πεθερά περιμένει να ακούσι το όνομά της στη βάφτιση» γράφει κάποιος άλλος τρολάροντας την εμφάνιση του Τρύφωνα Σαμαρά.

Και οι αναρτήσεις στο twitter βέβαια δεν ήταν λίγες και σίγουρα δεν μειονεκτούσαν σε φαντασία και ευρηματικότητα.

Δεν περιγράφω άλλο...

Margaret Thatcher singing from the beyond

Facebook VS Instagram

Προσδοκίες σε σχέση με την πραγματικότητα