Τρόμος για Πάτρικ Ογκουνσότο: Τον δάγκωσε φλαμίνγκο στα γεννητικά όργανα [βίντεο] - iefimerida.gr

Ο Πάτρικ Ογκουνσότο είναι ίσως ο μεγάλος «σταρ» μεταξύ των παικτών στο παιχνίδι του ΣΚΑΪ, I'm a Celebrity get me out of here.

Ο πρώην ποδοσφαιριστής του Εργοτέλη, σε μία σχετικά δύσκολη δοκιμασία, μπήκε σε ένα δωμάτιο με φλαμίνγκο και παπαγάλο και έπρεπε να βρει ένα φως, έχοντας κλειστό το πρόσωπό του με μια κούτα.

Αρχικά ο Ογκουνσότο δέχθηκε τσίμπημα από παπαγάλο αλλά είχε και συνέχεια το «βασανιστήριό» του.

Ο Νίκος Βαμβακούλας του έδινε οδηγίες για το πώς να βρει την έξοδο, αλλά εκεί τον περίμενε ένα φλαμίνγκο, που του επιτέθηκε στα... γεννητικά όργανα!

Ο Πάτρικ Ογκουνσότο κατάφερε να βγει έχοντας δεχθεί αρκετά τσιμπήματα από το πτηνό.