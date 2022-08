Περιγραφή-σοκ του τροχαίου της πρώην της Ελεν ντε Τζενέρις -Πώς καρφώθηκε σε σπίτι και έπιασε φωτιά - iefimerida.gr

Η ηθοποιός Anne Heche είχε ακόμη τις αισθήσεις της όταν απεγκλωβίστηκε από το φλεγόμενο όχημά της μετά το φρικτό τροχαίο που είχε στο Λος Αντζελες.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, η Heche μίλησε στους πυροσβέστες που έσπευσαν να την απεγκλωβίσουν. Στην προσπάθεια απεγκλωβισμού της συνέδραμαν 59 πυροσβέσετες και μάλιστα χρησιμοποίησαν και γερανό.

Η Heche έπεσε με το αυτοκίνητό της πάνω σε ένα σπίτι, με ταχύτητα 150 χλμ. την ώρα και προκάλεσε τεράστια φωτιά.

Παρά την ταχύτητα της σύγκρουσης και την ένταση της πυρκαγιάς που ακολούθησε, η Heche είχε ακόμα τις αισθήσεις της και μπορούσε να μιλήσει όταν την έβγαλαν από τα συντρίμμια, δήλωσε στο ABC 7 ο αρχηγός της πυροσβεστικής υπηρεσίας του Λος Άντζελες Erik Scott μετά το συμβάν.

Ο Scott είπε ότι η Heche, μητέρα δύο παιδιών, παγιδεύτηκε στο αυτοκίνητό της καθώς οι φλόγες άρχισαν να εξαπλώνονται, αλλά σημείωσε: «Μας μιλούσε την ώρα που καταφέραμε να την βγάλουμε έξω, οπότε αυτό είναι ένα καλό σημάδι».

Πώς συνέβη το ατύχημα της Ηeche

Το αυτοκίνητο της Heche κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα όταν βγήκε από το δρόμο και συγκρούστηκε με μια κατοικία στη γειτονιάι Mar Vista του Λος Αντζελες, δήλωσε την Παρασκευή στο CNN ο αξιωματικός ενημέρωσης της αστυνομίας του Λος Άντζελες Τζεφ Λι.

Η Anne Heche κυριολεκτικά τυλίχθηκε στις φλόγες μετά τη σύγκρουση , δήλωσε μάρτυρας στην εφημερίδα The Post.

«Ήμουν πεπεισμένος ότι κάηκε», ανέφερε ο David Manpearl, ο οποίος ζει σε κοντινό από το σημείο του ατυχήματος σπίτι και ο οποίος ήταν ο πρώτος άνθρωπος που έφτασε στο σημείο. «Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι κάποιος μπορούσε να επιβιώσει από αυτό».

Ως εκ θαύματος, η 53χρονη Heche επέζησε από τη σύγκρουση το πρωί της Παρασκευής, όπως και ο ένοικος του σπιτιού που τυλίχτηκε στις φλόγες, ο οποίος είχε φύγει από το σαλόνι με τα κατοικίδιά του και είχε μετακινηθεί σε ένα πλαϊνό δωμάτιο λίγα λεπτά πριν η Heche ρίξει το αυτοκίνητό της στο σπίτι.

Ο αυτόπτης μάρτυρας αφού προσπάθησε να προσεγγίσει το σημείο δήλωσε ότι παρακολουθούσε αβοήθητος την Heche, η οποία ήταν παγιδευμένη στο αμάξι και φαινόταν να καίγεται ζωντανή, πριν φτάσουν οι πυροσβέστες.

Το υλικό από την κάμερα ασφαλείας του σπιτιού που περιήλθε στην κατοχή του τοπικού σταθμού CBS έδειχνε ένα μπλε αυτοκίνητο να τρέχει με μεγάλη ταχύτητα σε μια γειτονιά με στενούς δρόμους, πριν τη σύγκρουση.

Ο εφιάλτης είχε ξεκινήσει λίγο νωρίτερα όταν η Heche πέρασε με το αμάξι της από ένα συγκρότημα διαμερισμάτων Mar Vista και χτύπησε σε μια γκαραζόπορτα. Οι παρευρισκόμενοι προσπάθησαν να βγάλουν την ηθοποιό από το όχημα, αλλά εκείνη έκανε όπισθεν, έφυγε και συνέχισε την πορεία της πέφτοντας πάνω σε ένα άλλο σπίτι.

«Η πρώτη μου σκέψη ήταν ότι επρόκειτο για πρόβλημα του αυτοκινήτου ή ότι υπήρχε κάποιο ιατρικό πρόβλημα», δήλωσε ο Manpearl για το αυτοκίνητο που έτρεχε με μεγάλη ταχύτητα. «Το αυτοκίνητο πήγαινε τρεις φορές πιο γρήγορα από ό,τι θα έπρεπε. Πέρασε από τρεις διασταυρώσεις. Δεν υπήρχε κανένα σημάδι φρεναρίσματος ή ολίσθησης».

Ο Manpearl άκουσε τον ήχο της σύγκρουσης λίγα δευτερόλεπτα αφότου το αυτοκίνητο πέρασε με ταχύτητα από μπροστά του.

Η ένοικος του σπιτιού, σύμφωνα με τον αυτόπτη μάρτυρα, περιπλανιόταν στα συντρίμμια και του ζήτησε βοήθεια για να βγάλει τα δύο σκυλιά και τη χελώνα της από το σπίτι, είπε.

Κατάφερε να ανοίξει τις πίσω πόρτες του αυτοκινήτου και ρώτησε την Heche αν ήταν καλά και αν μπορούσε να σηκώσει το χέρι της. Εκείνη απάντησε όχι και στα δύο.

Στη συνέχεια ξέσπασε η φωτιά.

«Η φωτιά γινόταν όλο και μεγαλύτερη ενώ εκείνη καθόταν εκεί εγκλωβισμένη στο αυτοκίνητο», δήλωσε ο Manpearl. «Οι φλόγες έγλειφαν το ταβάνι του αυτοκινήτου και την πλησίαζαν. Νόμιζα ότι πέθανε».

Ο Manpearl και δύο γείτονες προσπάθησαν να χρησιμοποιήσουν λάστιχα κήπου και έναν πυροσβεστήρα για να σβήσουν τη φωτιά, χωρίς αποτέλεσμα.

«Έπρεπε να πάω πιο πίσω γιατί άρχισα να μην μπορώ να αναπνεύσω από τον καπνό», πρόσθεσε.

Ο Manpearl δήλωσε ότι ανησυχεί τόσο για την Heche, όσο και για την ένοικο του σπιτιού γιατί φαίνεται ότι έχασε όλα της τα υπάρχοντα.

«Οι πυροσβέστες έβγαλαν κάποια από τα πράγματά της, κάποια φάρμακα και κάποια αρχεία», είπε. «Τα πάντα είχαν υποστεί ζημιές από τον καπνό. Κάθε σπιθαμή του σπιτιού είχε καταστραφεί. Η ζωή της ανατράπηκε».

Στην εντατική σε σταθερή κατάσταση η Heche

«Η Anne βρίσκεται στην εντατική, είναι τυχερή που είναι ζωντανή. Έχει σοβαρά εγκαύματα και έχει μακρά ανάρρωση μπροστά της», δήλωσε πηγή από το περιβάλλον της Heche στο CNN το πρωί του Σαββάτου.

Eκπρόσωπος της 53χρονης μιλώντας στο People είπε ότι «η Anne είναι αυτή τη στιγμή σε σταθερή κατάσταση».

«Η οικογένειά της και οι φίλοι της ζητούν τις σκέψεις και τις προσευχές σας και να σεβαστείτε την ιδιωτική της ζωή κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκολης περιόδου», αναφέρει ο εκπρόσωπός της.

Σύμφωνα με το People η Anne είναι διασωληνωμένη και υπέστη εγκαύματα.

Σοκαριστική είναι η σκηνή στο βίντεο που δείχνει την Heche να σφαδάζει από τους πόνους πάνω στο φορείο:

Ποια είναι η Anne Heche

Η Heche έγινε γνωστή για πρώτη φορά στη σαπουνόπερα "Another World", όπου έπαιξε τον διπλό ρόλο των διδύμων Vicky Hudson και Marley Love από το 1987 έως το 1991 και κέρδισε ένα βραβείο Daytime Emmy. Ακολούθησαν ταινίες όπως οι "Donnie Brasco", "Six Days Seven Nights" και "Wag the Dog".

Η σχέση της με την Ellen DeGeneres στα τέλη της δεκαετίας του '90 είχε ως αποτέλεσμα την έντονη προσοχή των μέσων ενημέρωσης, προς μεγάλη επαγγελματική απογοήτευση της Heche. Σε συνέντευξή της στο Page Six το 2021, η Heche δήλωσε ότι ένιωσε ότι μπήκε στη «μαύρη λίστα» μετά τη δημοσιοποίηση της σχέσης τους. «Δεν έκανα καμία ταινία για 10 χρόνια», δήλωσε η Heche, η οποία έβγαινε με την DeGeneres από το 1997 έως το 2000.

Η Heche έχει εμφανιστεί σε πολλές τηλεοπτικές σειρές πιο πρόσφατα, συμπεριλαμβανομένων των "The Brave", "Quantico" και "Chicago P.D.".