Tripadvisor: Αυτό είναι το top 10 των αξιοθέατων στην Ελλάδα -Η Ακρόπολη στη 14η θέση παγκοσμίως - iefimerida.gr

Οι ταξιδιώτες που μοιράζονται τις εμπειρίες τους στο Tripadvisor κατέταξαν την Ακρόπολη 14ο μνημείο παγκοσμίως στα βραβεία Travelers’ Choice Best of the Best.

Παράλληλα, στην ευρωπαϊκή κατάταξη, το επιβλητικό μνημείο στην Αθήνα κατέλαβε την 11η θέση.

Πρώτο στην παγκόσμια λίστα είναι η Σαγράδα Φαμίλια στη Βαρκελώνη και ακολουθούν το Κολοσσαίο (Ρώμη) και το Σπίτι της Άννας Φρανκ (Άμστερνταμ). Το Σιντριβάνι του Ντουμπάι καταλαμβάνει την τέταρτη θέση και στην πέμπτη τοποθετείται το Empire State Building στη Νέα Υόρκη. Τη δεκάδα συμπληρώνουν το Μουσείο Ορσέ, ο Πύργος του Άιφελ, η Φοντάνα ντι Τρέβι, το Σέντραλ Παρκ (Μανχάταν) και η Πλατεία της Ισπανίας (Σεβίλλη).

Η πρώτη δεκάδα στην Ευρώπη

Σε ό,τι αφορά στη Γηραιά Ήπειρο, Σαγράδα, Κολοσσαίο και Σπίτι Άννα Φρανκ φιγουράρουν στην πρώτη τριάδα, τέταρτη και πέμπτη θέση καταλαμβάνουν το Μουσείο Ορσέ και ο Πύργος του Άιφελ, αμφότερα στο Παρίσι, ενώ τις επόμενες θέσεις της πρώτης δεκάδας συμπληρώνουν η Φοντάνα ντι Τρέβι (Ρώμη), η Πλατεία της Ισπανίας (Σεβίλλη), το Ντουόμο στο Μιλάνο, το Πάρκο Ρετίρο (Μαδρίτη) και το Κιλμέιναμ Τζέιλ στο Δουβλίνο.

Το Top-10 στην Ελλάδα

Αναφορικά με την κατάταξη με τα 10 κορυφαία αξιοθέατα της Ελλάδας βραβεία Travelers’ Choice Best of the Best, έλαβαν τα εξής μνημεία:

Ακρόπολη

Μουσείο της Ακρόπολης

Μετέωρα

Πλάκα

Μουσείο Ελιάς Κυκλάδων (Ανδρος)

Λίνδος (Ρόδος)

Casa Parlante (Κέρκυρα)

Παλάτι της Κνωσού

Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου

Δελφοί