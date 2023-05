Το καλύτερο ξενοδοχείο στον κόσμο έχει χλιδή που δεν την φαντάζεται ανθρώπου νους -Ολα extravagant [εικόνες] - iefimerida.gr

Είναι το καλύτερο ξενοδοχείο στον κόσμο σύμφωνα με το Tripadvisor και κρίνοντας κανείς από τις φωτογραφίες του εσωτερικού του, μπορεί να καταλάβει το γιατί.



Το Rambagh Palace στην Τζαϊπούρ της Ινδίας κατέκτησε την πρώτη θέση στην παγκόσμια λίστα των «κορυφαίων ξενοδοχείων» στην κατάταξη Travellers' Choice Best of the Best Hotels του Tripadvisor για το 2023, μετά από ανάλυση των κριτικών για 1,5 εκατομμύρια καταλύματα.



Ένα πρώην παλάτι του 1835 που μετατράπηκε σε πολυτελές ξενοδοχείο

Ο ιστότοπος αξιολόγησης αναφέρει για το νούμερο ένα: «Το επονομαζόμενο ‘κόσμημα της Τζαϊπούρ’, αυτό το παλάτι του 1835 που έχει μετατραπεί σε πολυτελές ξενοδοχείο, επιφυλάσσει απίστευτη υπερβολή» και προσθέτει πως το «πολυτελές» καταφύγιο είναι «αγαπητό για το Polo Bar, τις ιστορικές σουίτες και το εκπληκτικό τσάι του».



To Rampagh Palace χτίστηκε το 1853 για έναν μαχαραγιά

Προσελκύοντας διάσημα πρόσωπα, το ξενοδοχείο, το οποίο έχει πάνω από 5.400 πεντάστερες κριτικές στο Tripadvisor, έχει φιλοξενήσει τον βασιλιά Κάρολο, την Τζάκι Ωνάση αλλά και τον λόρδο Μαουντμπάτεν.



Οι κήποι του Rampagh Palace

Στην ιστοσελίδα του το ξενοδοχείο αναφέρει: «Το παλάτι διατηρεί την περίτεχνη μεγαλοπρέπειά του, υπερβολικά διακοσμημένο με χειροποίητα σκαλιστά μαρμάρινα ‘jalis’ ή πλέγματα, κάγκελα από ψαμμίτη, τρούλους… και περίτεχνους κήπους Mughal (ένα στυλ κήπων επηρεασμένο από τους αυτοκράτορες Mughal της Ινδίας».



Κατά τη διάρκεια της διαμονής τους, οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν ένα «βασιλικό ινδικό γεύμα» στο εστιατόριο Suvarna Mahal, την πρώην αίθουσα χορού του παλατιού που είναι χτισμένη σε γαλλικό στυλ του 18ου αιώνα με «τεράστιους» κρυστάλλινους πολυελαίους.



Το απογευματινό τσάι σερβίρεται στο ύπαιθρο κάτω από τη σκιά των ομπρελών του Veranda Cafe. Οι επισκέπτες μπορούν επίσης να γευματίσουν διεθνή κουζίνα στο εστιατόριο Rajput Room που λειτουργεί όλο το 24ωρο ή ακόμη και πίτσες που ψήνονται σε ξυλόφουρνο στο lounge bar Steam.



Το προαναφερθέν Polo Bar του ξενοδοχείου, εν των μεταξύ, είναι γεμάτο με τα τρόπαια και τα αναμνηστικά της ομάδας πόλο της Τζαϊπούρ και σερβίρει κοκτέιλ με την υπογραφή του, ουίσκι και single malts.



Στο Polo Bar του ξενοδοχείου

Όσοι αναζητούν περαιτέρω περιποίηση μπορούν να απολαύσουν «αρχαίες ινδικές θεραπείας ευεξίας» ή μια συνεδρία διαλογισμού στο σπα J Wellness Circle.

Απολαύστε αρχαίες ινδικές θεραπείες στο σπα του ξενοδοχείου

Πόσο ακριβό είναι το καλύτερο ξενοδοχείο στον κόσμο;



Όσο για το κόστος διαμονής στο «καλύτερο ξενοδοχείο» του κόσμου, οι επισκέπτες έχουν διάφορες επιλογές.



Λεπτομέρειες από τις σουίτες του ξενοδοχείου

Λεπτομέρειες από τις σουίτες του ξενοδοχείου

Η πιο βασική εμπειρία θα κοστίσει στους ταξιδιώτες 357 δολάρια και περιλαμβάνει «ένα διπλό κρεβάτι ή δύο μονά, ντουλάπες και ένα ευρύχωρο μπάνιο που θα σας βοηθήσει να βυθιστείτε στην εμπειρία ενός παλατιού» με θέα σε κήπο ή αυλή.



Όσοι επιθυμούν να έχουν μια πιο ιστορική εμπειρία θα πρέπει να αναμένουν να πληρώσουν σχεδόν 520 δολάρια για μια από τις «ιστορικές σουίτες» του παλατιού, οι οποίες περιλαμβάνουν «έργα τέχνης από το Ρατζαστάν και διαφανή υφάσματα και έχουν ανακαινιστεί πρόσφατα. Αυτές οι σουίτες έχουν μια μια ζεστή ατμόσφαιρα με μαρμάρινα ή ξύλινα δάπεδα».



Το τσάι είναι μια μοναδική εμπειρία στο Rampagh Hotel

Για την πλήρη βασιλική εμπειρία και για να κοιμηθείτε στους πρώην προσωπικούς θαλάμους του μαχαραγιά της Τζαϊπούρ, οι επισκέπτες πρέπει να είναι πρόθυμοι να πληρώσουν 991 δολάρια .



Διαθέσιμες είναι επίσης η μεγάλη βασιλική σουίτα και η μεγάλη προεδρική σουίτα που ξεκινούν από 1.850 δολάρια και 3.772 δολάρια αντίστοιχα.