Πώς ο Πούτιν αποκατέστησε οικονομικά τις ερωμένες του και τις κόρες του -Η μυστική επιχείρηση

Mια μυστική επιχείρηση, που παραπέμπει στον «Νονό» του Φράνσις Φορντ Κόπολα και χρηματοδοτεί τις ερωμένες του Βλαντιμίρ Πούτιν, φέρεται να διευθύνει ένας δισεκατομμυριούχος στενός φίλος του, σύμφωνα με αντιπολιτευόμενο ΜΜΕ στη Ρωσία.

Ο λόγος για τον Γιούρι Κόβαλτσουκ, τον φημολογούμενο «προσωπικό τραπεζίτη» του Πούτιν και δεύτερο ισχυρότερο άνδρα στη Ρωσία, σύμφωνα με τη ρωσική αντιπολιτευόμενη ιστοσελίδα Proekt -την ίδια που υποστήριξε πρόσφατα ότι ο Ρώσος πρόεδρος έχει αποκτήσει μια εξώγαμη κόρη από τη σχέση του με μια γοητευτική πρώην καθαρίστρια και νυν εκατομμυριούχο.

Σύμφωνα με πληροφορίες που διέρρευσαν στη Μόσχα, ένας φιλοκυβερνητικός όμιλος ΜΜΕ, ο National Media Group, με τον οποίο έχει στενούς δεσμούς ο Κόβαλτσουκ, καταβάλλει ετησίως σχεδόν 8,8 εκατ. ευρώ ετησίως στην πρόεδρό του, την πρώην γυμνάστρια και φημολογούμενη ερωμένη του Πούτιν, την 37χρονη Αλίνα Καμπάεβα, που έχει εξαφανιστεί από το προσκήνιο το τελευταίο διάστημα, αφού φέρεται να έφερε στον κόσμο τα δίδυμα παιδιά του ισχυρού άνδρα του Κρεμλίνου.

Brilliant piece by @wwwproektmedia on #Putin 's alleged mistress Svetlana Krivonogikh and her hidden fortune. It fills in some of the gaps from our Panama Papers investigation into the offshore wealth of Putin's circle and Bank Rossiya https://t.co/4JXFsj7pJd

Μετοχές αντίστοιχης αξίας στη Rossiya Bank – που είχαν συμπεριλάβει οι ΗΠΑ το 2014 στους στόχους των κυρώσεων κατά της Ρωσίας για την προσάρτηση της Κριμαίας - φέρεται να έλαβε ως «διατροφή» και η φερόμενη «πρώην ερωμένη» του Πούτιν, Σβετλάνα Κριβονόγκις, μητέρα - σύμφωνα, πάντα, με το Proekt, της 17χρονης «κρυφής» κόρης του Ρώσου προέδρου, Ελιζαβέτα Βλαντιμίροβνα. «Ο Κόβαλτσουκ τοποθέτησε πρόεδρο [στο National Media Group] τον αγαπημένο ανεψιό του Κίριλ και την πρώην γυμνάστρια Αλίνα Καμπάεβα επικεφαλής του ΔΣ. Ο σύμβουλος του Προέδρου την πληρώνει 800 εκατ. ρούβλια ετησίως. Γιατί λαμβάνουν όλες αυτές οι γυναίκες από 800 εκατ.;» διερωτάται το αντιπολιτευόμενο σάιτ.

Well this is interesting- #Putin "other family" (other than the 2 he already has). Svetlana Krivonogikh was cleaner & after meeting #Putin over decade ago is now worth Billions. She has daughter with #Putin looks,crooked legs & birth certificate says father`s name is Vladimirovna https://t.co/LU1c7EVTwG