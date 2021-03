Συγκλονίζει διάσημη τραγουδίστρια που διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού -Εχει εξαπλωθεί παντού, δεν ξέρω πόσους μήνες θα ζήσω | ΖΩΗ | iefimerida.gr

Συγκλονίζει η 39χρονη τραγουδίστρια των Girls Aloud, η Σάρα Χάρτνινγκ, που αναφέρθηκε για την μάχη που δίνει με τον καρκίνο του μαστού , αποκαλύπτοντας πως η ασθένεια εξαπλώθηκε και σε άλλα μέρη του σώματός της.

Πέρυσι, η Χάρντινγκ έκανε την αποκάλυψη πως παλεύει με τις χημειοθεραπείες, ενώ έκανε και μαστεκτομή, αλλά τα πράγματα δεν πηγαίνουν καθόλου καλά με την υγεία της. Αποκάλυψε πως πλέον την φροντίζει η μητέρα της και για πρώτη φορά θέλησε να μοιραστεί την δύσκολη μάχη που δίνει με τον κόσμο, μέσω ενός βιβλίου το οποίο θα κυκλοφορήσει τις επόμενες ημέρες.

«Τίποτα δεν είναι πλέον σίγουρο. Είμαι απλώς ευγνώμων που ξυπνάω κάθε μέρα και ζω την καλύτερη ζωή μου γιατί τώρα ξέρω πόσο πολύτιμη είναι», είπε στα απομνημονεύματά της, στο Hear Me Out, το οποίο αποκαλύπτουν οι The Times.

«Για λίγο, φαινόταν ότι οι χημειοθεραπείες λειτουργούσαν, αλλά μια μεταγενέστερη σάρωση μαγνητικής τομογραφίας αποκάλυψε έναν άλλο όγκο, είτε στη βάση της σπονδυλικής στήλης μου, είτε στον εγκέφαλό μου». Μετά ακολούθησε κι άλλη μαγνητική που αποκάλυψε έναν ακόμη όγκο και η Χάρτινγκ δείχνει πως έχει συμβιβαστεί με την ιδέα, όπως φαίνεται και στα παρακάτω λόγια της.

«Δεν θέλω μια ακριβή πρόγνωση. Δεν ξέρω πόσοι μήνες μου έμειναν. Δεν ξέρω γιατί κάποιος θα το ήθελε αυτό. Η άνεση και η όσο το δυνατόν με λιγότερο πόνο ζωή είναι το πιο σημαντικό για μένα τώρα. Ποιος ξέρει; Ισως να σας εκπλήξω, αλλά έτσι έχουν τα πράγματα τώρα», είπε.

«Θέλω να δείξω στους ανθρώπους τον πραγματικό εαυτό μου. Ή ίσως να τους τον θυμίζω. Διότι, κάπου -ανάμεσα στα νυχτερινά κέντρα, τα φορέματα και τα χτενίσματα, τα μεγάλα hit των chart και η αίγλη του να είσαι ποπ σταρ- η άλλη Σάρα Χάρντινγκ χάθηκε εντελώς. Είναι αυτή που έχει ξεχαστεί. Και το μόνο που θέλω είναι να την ακούσετε», αναφέρει στο βιβλίο της.

Ένα άλλο συγκλονιστικό στοιχείο που εκμυστηρεύτηκε, είναι πως οι γιατροί της είπαν ότι τα Χριστούγεννα του 2020 μπορεί να είναι και τα τελευταία της. Η Χάρτινγκ αποκάλυψε πως απέφευγε να πηγαίνει στον γιατρό λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού πέρυσι, έως ότου η κατάσταση χειροτέρεψε. Ωστόσο ο καρκίνος την χτύπησε και σε άλλα σημεία του οργανισμού της και η κατάσταση έχει χειροτερέψει.

«Κάποια στιγμή με έβαλαν σε κώμα ωστόσο όταν βγήκα από αυτό δεν μπορούσα να μιλήσω. Έκανα θορύβους σαν τον χιμπατζή προσπαθώντας να επικοινωνήσω. Ηταν τρομακτικό, αλλά το σωστό πράγμα που έπρεπε να γίνει» εξομολογήθηκε επίσης η τραγουδίστρια που συγκλονίζει με την περιπέτειά της.