Ανήκουστο: Η τραγουδίστρια Sophia Urista ούρησε πάνω σε θαυμαστή γιατί δεν... κρατιόταν [βίντεο] | ΖΩΗ | iefimerida.gr

Σοκαρισμένο έμεινε το κοινό του φεστιβάλ Welcome to Rockville, όταν η frontwoman του συγκροτήματος Brass Against, κατά τη διάρκεια ενός τραγουδιού έκανε την ανάγκη της επάνω σε έναν θαυμαστή.



Το συγκρότημα, γνωστό για τη διασκευή τραγουδιών από άλλες μπάντες όπως οι Soundgarden και Black Sabbath, έπαιζε μια διασκευή του «Wake Up» από τους Rage Against the Machine όταν συνέβη το περιστατικό.



Η τραγουδίστρια Sophia Urista

Συγκεκριμένα, η Sophia Urista, η frontwoman του συγκροτήματος, ανακοίνωσε στο πλήθος ότι έπρεπε να πάει στην τουαλέτα αλλά δεν μπορούσε να περιμένει άλλο. Αντί όμως να φύγει από την σκηνή ή να τα κάνει επάνω της, η 36χρονη τραγουδίστρια ανέβασε έναν άνδρα θαυμαστή από το κοινό, τον έβαλε να ξαπλώσει στη σκηνή και ανακουφίστηκε επάνω του.



«Πρέπει να κατουρήσω και δεν μπορώ να πάω στην τουαλέτα» φώναξε στους θεατές της συναυλίας στη Ντέιτόνα της Φλόριντα. «Οπότε θα μπορούσαμε κάλλιστα να κάνουμε ένα σόου με αυτό» πρόσθεσε. Έπειτα, κατέβασε βιαστικά το παντελόνι και το εσώρουχό της, σκύβοντας για να κάνει την ανάγκη της επάνω στο πρόσωπο του άνδρα.



Το Twitter αντέδρασε: «Αηδιαστικό»

Από πλάνα που τραβήχτηκαν από τους θεατές και στη συνέχεια κοινοποιήθηκαν στα social media, ο κόσμος εξέφρασε την αποστροφή του για το θέαμα, με έναν να περιγράφει το όλο σκηνικό ως «σκουπίδια».



«Αυτό είναι διαβολικό. Πραγματικά η ανθρωπότητα φτάνει στο τέλος της» έγραψε κάποιος χρήστης του Twitter. «Αηδιαστικό» πρόσθεσε ένας άλλος. «Νομίζω πως και οι δύο έχουν ψυχολογικά προβλήματα». Ένας τρίτος ανέφερε: «Θα μπορούσε αυτό να χαρακτηριστεί ως άσεμνη έκθεση και ποινικό αδίκημα;».



Η συγνώμη του συγκροτήματος

Το συγκρότημα πάντως, με ανάρτησή του στο Twitter, ζήτησε συγνώμη για τη συμπεριφορά της Urista, λέγοντας πως «παρασύρθηκε».



«Περάσαμε υπέροχα χθες το βράδυ στο Welcome to Rockville. Η Σοφία παρασύρθηκε. Αυτό δεν είναι κάτι που οι υπόλοιποι περιμέναμε και δεν είναι κάτι που θα ξαναδείτε στις συναυλίες μας».