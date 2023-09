Πέθανε στα 56 του ο Steve Harwell, πρώην τραγουδιστής του ροκ συγκροτήματος «Smash Mouth» - iefimerida.gr

Ο Steve Harwell, ο πρώην τραγουδιστής του ροκ συγκροτήματος Smash Mouth, το οποίο έγινε γνωστό για την επιτυχία του 1999 "All Star", πέθανε τη Δευτέρα σε ηλικία 56 ετών.

Ο θάνατός του, στο σπίτι του στο Άινταχο, επιβεβαιώθηκε από τον ατζέντη του συγκροτήματος, Robert Hayes, ο οποίος δεν διευκρίνισε την αιτία, αλλά πρόσθεσε ότι ο μουσικός «πέθανε ήσυχα». Ο Harwell ήταν στο συγκρότημα μέχρι το 2021, οπότε και συνταξιοδοτήθηκε.

Ο Harwell βρισκόταν σε νοσηλευτική φροντίδα μετά από επιπλοκές.

Οι Smash Mouth είναι ένα αμερικανικό ροκ συγκρότημα από το Σαν Χοσέ της Καλιφόρνια. Το συγκρότημα σχηματίστηκε το 1994 και αρχικά αποτελούνταν από τους Steve Harwell (φωνητικά), Kevin Coleman (ντραμς), Greg Camp (κιθάρα) και Paul De Lisle (μπάσο).

Με την αποχώρηση του Harwell το 2021, ο De Lisle παραμένει το μοναδικό αρχικό μέλος. Είναι γνωστοί για τα τραγούδια τους "Walkin' on the Sun" (1997), "All Star" (1999), και "Then The Morning Comes" (1999), καθώς και για τη διασκευή του "I'm a Believer" των Monkees (2001).