Ο τραγουδιστής των «The Cure» χλευάζει τη στέψη του Καρόλου -«Μισώ τους βασιλιάδες» - iefimerida.gr

Ο Ρόμπερτ Σμιθ του συγκροτήματος «The Cure» κοινοποίησε καρτούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διακωμωδώντας τη στέψη του βασιλιά Καρόλου Γ' του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η γελοιογραφία, που δημιουργήθηκε από τον καλλιτέχνη First Dog On The Moon, απεικονίζει «βασιλικά πράγματα» να προετοιμάζονται για τη στέψη, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαϊου.

«Με το τεράστιο κόστος αυτής της τελετής θα μπορούσε να αγοραστεί για κάθε παιδί της Βρετανίας ένα πόνυ, ωστόσο οι μάζες πρέπει να ηρεμήσουν για τη σπατάλη που αποσπά την προσοχή πρέπει να ηρεμήσει τις μάζες, εκτός αν απελευθερωθεί η οργή των φτωχών» Αφήστε τους να φάνε τάρτα Στέψης», αναφέρει η γελοιογραφία.

«Μισώ τους βασιλιάδες»

Σε δηλώσεις στο Telerama.fr το 2012, ο Ρόμπερτ Σμιθ είχε αποσαφηνίσει: «Μισώ τους βασιλιάδες. Κάθε είδους κληρονομικό προνόμιο είναι απλώς λάθος. Δεν είναι απλώς αντιδημοκρατικό, είναι απλώς εγγενώς λάθος».

«Αυτό που με στενοχωρεί είναι ότι σε μερικούς ανθρώπους που πραγματικά θαύμαζα όλα αυτά τα χρόνια προσφέρεται μια ανταμοιβή από τη βασιλική οικογένεια, από την κληρονομική μοναρχία και την παίρνουν. Γίνονται Λόρδοι ή Σερ» συνέχισε. «Ειλικρινά θα έκοβα τα χέρια μου προτού αποδεχτώ μια τέτοια τιμή» πρόσθεσε. «Γιατί τολμούν να υποθέσουν ότι θα μπορούσαν να μου αποδώσουν μια τιμή. Είμαι πολύ καλύτερος από αυτούς. Θα έπρεπε να είμαι βασιλιάς» δήλωσε.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Νικ Κέιβ υπερασπίστηκε την απόφασή του να δεχτεί πρόσκληση να παραστεί στη στέψη του βασιλιά Καρόλου Γ' επιμένοντας ότι «δεν είναι μοναρχικός».