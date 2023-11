Το τραγούδι που ακούστηκε στην κηδεία του Μάθιου Πέρι και έκανε τους πάντες να δακρύσουν - iefimerida.gr

Η οικογένεια και οι φίλοι του Μάθιου Πέρι δεν μπορούσαν να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους, όταν ένα τραγούδι του Πίτερ Γκάμπριελ, ακούστηκε ως καταληκτική νότα στην κηδεία του, στην οποία παρευρέθηκαν οι συμπρωταγωνιστές του στα «Φιλαράκια».

Πρόκειται για το τραγούδι Don't Give Up του Peter Gabriel, το οποίο εμπνέει εδώ και χρόνια ανθρώπους που παλεύουν με εθισμούς.

Η Τζένιφερ 'Ανιστον, η Lisa Kudrow, η Κόρτνεϊ Κοξ, ο David Schwimmer και ο Matt LeBlanc από τα Φιλαράκια, φορούσαν μαύρα κοστούμια και έδειχναν μελαγχολικοί καθώς ετοιμάζονταν να πουν το τελευταίο αντίο στον Mάθιου Πέρι στο νεκροταφείο Forest Lawn στο Λος Άντζελες σε μια ιδιωτική τελετή.

Στο τέλος της κηδείας ακούστηκε μια εκτέλεση του Don't Give Up του Peter Gabriel, το οποίο περιλαμβάνει τους στίχους:

«Είμαι ένας άνθρωπος που τα όνειρά του έχουν όλα εγκαταλειφθεί,

Έχω αλλάξει το πρόσωπό μου,

έχω αλλάξει το όνομά μου,

Αλλά κανείς δεν σε θέλει όταν χάνεις».

Ο 54χρονος Πέρι, ο οποίος μιλούσε ανοιχτά για τη μάχη που έδινε για όλη του τη ζωή με το αλκοόλ και τον εθισμό στα ναρκωτικά, βρέθηκε νεκρός στο τζακούζι του σπιτιού του στο Λος Άντζελες το περασμένο Σάββατο. Οι οικείοι του δήλωσαν ότι ήταν νηφάλιος και τα πήγαινε καλά σε σχέση με τους εθισμούς του, τον τελευταίο καιρό.

Η δακρυσμένη μητέρα του Σουζάν Μόρισον και ο πατριός του δημοσιογράφος του Ντέιτλιν Κέιθ παρίσταντο στην τελετή, όπως και ο πατέρας του Τζον Πέρι. Ο πατριός του Μάθιου Πέρι ήταν μάλιστα ένας από εκείνους που σήκωσαν το φέρετρο του ηθοποιού.

Τα αίτια του θανάτου του Πέρι δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά, αλλά οι αρχικές τοξικολογικές εξετάσεις έδειξαν ότι δεν υπήρχε μεθαμφεταμίνη ή φαιντανύλη στον οργανισμό του.

Ολοι δάκρυσαν στην κηδεία του Μάθιου Πέρι

Ενας παρεβρισκόμενος στην τελετή είπε ότι όλοι έκλαιγαν στο τέλος του τραγουδιού. «Δεν υπήρχε ούτε ένας που δεν δάκρυσε. Υπήρχαν δάκρυα και γέλια. Μίλησαν μόνο οι στενοί φίλοι του και η οικογένεια».

Σπαρακτικά το τραγούδι περιλαμβάνει επίσης τους στίχους:

«Μην το βάζεις κάτω,

γιατί έχεις φίλους,

Μην το βάζεις κάτω,

δεν είσαι μόνος,

Μην το βάζεις κάτω,

δεν υπάρχει λόγος να ντρέπεσαι,

Μην το βάζεις κάτω,

έχεις ακόμα εμάς».

Στο τραγούδι, που γράφτηκε από τον πρώην τραγουδιστή των Genesis, Gabriel, συμμετέχει επίσης η Βρετανίδα τραγουδίστρια Kate Bush.

Γράφτηκε κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980 υπό την πρωθυπουργία της Μάργκαρετ Θάτσερ και κυκλοφόρησε ως single το 1986, αμέσως μετά την απεργία των ανθρακωρύχων του 1984-5.

Ο Gabriel προσέγγισε αρχικά την Αμερικανίδα τραγουδίστρια Dolly Parton, αλλά δήλωσε ότι απέρριψε την πρόταση.

Το 2014, ο Sir Elton John αποκάλυψε ότι το τραγούδι αυτό τού έσωσε τη ζωή και τον βοήθησε στην προσπάθειά του να επεξαρτηθεί. «Αυτός ήταν ένας δίσκος που μου έσωσε τη ζωή. Αυτός ο δίσκος με βοήθησε στον στόχο μου να είμαι νηφάλιος».

Είχε μάλιστα εξηγήσει ότι εμπνεύστηκε ιδιαίτερα από τους στίχους: «Ξεκουράστε το κεφάλι σας. Ανησυχείς πάρα πολύ. Όλα θα πάνε καλά. Όταν οι καιροί γίνονται δύσκολοι, μπορείς να στηριχτείς σε εμάς. Μην το βάζεις κάτω».

Αφού παίχτηκε το τραγούδι στην κηδεία του Μάθιου Πέρι, οδηγήθηκε στην τελευταία του κατοικία, σε μια τελετή στην οποία παρέστη μόνο η οικογένειά του.

Don't Give Up /Peter Gabriel

In this proud land we grew up strong

We were wanted all along

I was taught to fight, taught to win

I never thought I could failNo fight left or so it seems

I am a man whose dreams have all deserted

I've changed my face, I've changed my name

But no one wants you when you loseDon't give up

'Cause you have friends

Don't give up

You're not beaten yet

Don't give up

I know you can make it goodThough I saw it all around

Never thought I could be affected

Thought that we'd be last to go

It is so strange the way things turnDrove the night toward my home

The place that I was born, on the lakeside

As daylight broke, I saw the earth

The trees had burned down to the groundDon't give up

You still have us

Don't give up

We don't need much of anything

Don't give up

'Cause somewhere there's a place

Where we belongRest your head

You worry too much

It's going to be alright

When times get rough

You can fall back on us

Don't give up

Please don't give upGot to walk out of here

I can't take anymore

Gonna stand on that bridge

Keep my eyes down below

Whatever may come

And whatever may go

That river's flowing

That river's flowingMoved on to another town

Tried hard to settle down

For every job, so many men

So many men no-one needsDon't give up

'Cause you have friends

Don't give up

You're not the only one

Don't give up

No reason to be ashamed

Don't give up

You still have us

Don't give up now

We're proud of who you are

Don't give up

You know it's never been easy

Don't give up

'Cause I believe there's a place

There's a place where we belong