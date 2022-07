Τομ Κρουζ: Πώς η Σαηεντολογία παραλίγο να καταστρέψει την καριέρα του και πώς την έσωσαν οι «Επικίνδυνες Αποστολές» - iefimerida.gr

Ο Τομ Κρουζ είναι ένας από τους μεγαλύτερους σταρ των τελευταίων ετών. Μετά την επιτυχία της ταινίας Top Gun: Maverick, ο ηθοποιός μοιάζει να κάνει μια δεύτερη καριέρα.

Και μπορεί τώρα να απολαμβάνει το χειροκρότημα κοινού και θαυμαστών, ωστόσο για ένα μεγάλο διάστημα, τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά για τον διάσημο ηθοποιό. Τον Αύγουστο του 2006, φαινόταν ότι η καριέρα του Τομ Κρουζ είχε τελειώσει.

Σε μια πρωτοφανή ανακοίνωση από τον επικεφαλής ενός μεγάλου ομίλου, ο τότε πρόεδρος της Viacom, Σάμερ Ρέντστοουν, τα έβαλε δημόσια με τον σταρ - ο οποίος για χρόνια ήταν ένας από τους πιο κερδοφόρους ηθοποιούς και παραγωγούς του κινηματογραφικού στούντιο της Viacom, Paramount Pictures. «Η πρόσφατη συμπεριφορά του δεν ήταν αποδεκτή από την Paramount», δήλωσε ο Ρέντστοουν στην εφημερίδα The Wall Street Journal.

Πριν από δεκαέξι χρόνια ήταν σίγουρα η πιο δύσκολη και παράξενη περίοδος της καριέρας του Τομ Κρουζ. Ο 43χρονος τότε ηθοποιός είχε σε όλη του τη ζωή εισπράξεις που ξεπερνούσαν τα 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια, αλλά η μετάβασή του από νεαρό καρδιοκατακτητή σε αξιοσέβαστο δραματικό ηθοποιό και σε γιγαντιαίο αστέρα δράσης έμοιαζε να αυτοκαταστρέφεται τόσο γρήγορα, όσο και ένα από τα μηνύματα που λαμβάνει ο χαρακτήρας του, Ίθαν Χαντ, στην ταινία «Επικίνδυνες Αποστολές». Το στούντιο που αποκαλούσε το σπίτι του για 14 χρόνια, χώριζε τους δρόμους του μαζί του. Τώρα, το 2022, όλα αυτά μοιάζουν δύσκολο να τα φανταστεί κανείς.

Ο Τομ Κρουζ δεν είναι μόνο το πρόσωπο ενός από τα μεγαλύτερα franchise δράσης με τις «Επικίνδυνες Αποστολές», αλλά και η τελευταία του ταινία, «Top Gun: Maverick», σημείωσε τεράστια εισπρακτική επιτυχία και ο ηθοποιός έχει λάβει μερικές από τις καλύτερες κριτικές τον τελευταίο καιρό (αυτή τη στιγμή έχει 97% αποδοχή στο Rotten Tomatoes).

Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, ο 59χρονος σταρ του Χόλιγουντ βραβεύτηκε με τον Χρυσό Φοίνικα έκπληξη στο Φεστιβάλ των Καννών, όπου και χειροκροτήθηκε όρθιος για πέντε λεπτά μαζί με το υπόλοιπο καστ του «Top Gun». Υπήρξε όμως μια εποχή που η καριέρα του βετεράνου ηθοποιού βρισκόταν σε χαμηλό σημείο.

Το άλμα στον καναπέ, οι «TomKat» και η Σαηεντολογία

Η παράξενη πτώση του Τομ Κρουζ και η επακόλουθη αναγέννηση του ως ένας από τους πιο ευκατάστατους κινηματογραφικούς αστέρες ξεκίνησε με μια αθώα πράξη αγάπης.

Όταν ο Κρουζ συμφώνησε να πάει στο "The Oprah Winfrey Show" τον Μάιο του 2005 για να προωθήσει την επόμενη ταινία-μπλοκμπάστερ του, το "War of the Worlds", ήταν μεγάλη υπόθεση. Όχι μόνο οι περισσότερες γυναίκες πίστευαν ότι ήταν ένας από τους πιο σέξι άντρες εν ζωή, αλλά και ο ίδιος σπάνια έδινε συνεντεύξεις, ειδικά στην πρωινή τηλεόραση.

Όταν ο Τομ Κρουζ βγήκε στο πλατό της Όπρα, το πλήθος ξεσηκώθηκε. Η παρουσιάστρια χάιδεψε παιχνιδιάρικα τα μαλλιά του και ο ηθοποιός ήταν φανερά ευδιάθετος.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η Όπρα Γουίνφρεϊ αναφέρθηκε στο τελευταίο ερωτικό ενδιαφέρον του, την Κέιτι Χολμς, η οποία βρισκόταν εκτός σκηνής όπου κανείς, ειδικά οι κάμερες, δεν μπορούσε να τη δει. Ο ενθουσιασμός με τον οποίο μίλησε για τη νέα του κοπέλα τον οδήγησε να πηδήξει στον καναπέ της Όπρα από χαρά. Μετά το άλμα στον καναπέ, η Όπρα έβαλε μάλιστα τον Τομ Κρουζ να κυνηγήσει τη Χολμς και να την πείσει να ανέβει στη σκηνή.

Φαινόταν ακίνδυνο εκείνη την εποχή, αλλά χάρη σε μια πολύ νεαρή τότε ιστοσελίδα ανάρτησης βίντεο στο διαδίκτυο, το YouTube, η εικόνα του Τομ Κρουζ πάνω στον καναπέ της Όπρα θα γινόταν φαινόμενο της ποπ κουλτούρας. Η απρόσμενη κίνηση του, «χτύπησε» άσχημα σε πολλούς.

Έναν μήνα αργότερα, ο Τομ Κρουζ συμφώνησε να βγει στην εκπομπή "Today" για να συνεχίσει την προώθηση του "War of the Worlds", αλλά και να μιλήσει για τη θρησκεία του, τη Σαηεντολογία. Όταν ο Ματ Λάουερ μίλησε για τη Σαηεντολογία, και συγκεκριμένα για τον Κρουζ που δεν συμφωνεί με την ψυχιατρική, ο τόνος άλλαξε. Ειδικά όσον αφορά τη χρήση αντικαταθλιπτικών από την Μπρουκ Σιλντς για την επιλόχεια κατάθλιψη.

Ακολουθεί ένα απόσπασμα από την άβολη ανταλλαγή απόψεων του Κρουζ και του Λάουερ:

Κρουζ: «Ξέρεις τι είναι το Adderall; Ξέρεις το Ritalin; Ξέρεις ότι το Ritalin είναι ναρκωτικό του δρόμου; Το καταλαβαίνεις αυτό;».

Λάουερ: «Η διαφορά είναι - »

Κρουζ: «Όχι, Ματ, σου κάνω μια ερώτηση».

Λάουερ: «Καταλαβαίνω ότι υπάρχει κατάχρηση όλων αυτών των πραγμάτων».

Κρουζ: «Όχι, βλέπεις εδώ είναι το πρόβλημα: Δεν γνωρίζεις την ιστορία της ψυχιατρικής. Εγώ ξέρω».

Ο Matt Lauer παίρνει συνέντευξη από τον Tom Cruise στην εκπομπή "Today" το 2005 / Φωτογραφία: YouTube/Today

Αργότερα στη συζήτηση ειπώθηκαν τα εξής:

Λάουερ: «Εξετάζεις την πιθανότητα ότι αυτά τα πράγματα όντως λειτουργούν για κάποιους ανθρώπους; Ότι ναι, υπάρχουν καταχρήσεις, και ναι, ίσως έχουν παρατραβήξει σε ορισμένους τομείς, ίσως υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά που παίρνουν Ritalin»

Κρουζ: «Πάρα πολλά παιδιά παίρνουν Ritalin;».

Λάουερ: «Απλά λέω - δεν υπάρχουν όμως παραδείγματα όπου λειτουργεί;»

Κρουζ: «Ματ, Ματ, Ματ, είσαι επιπόλαιος. Δεν ξέρεις καν τι είναι το Ritalin. Αν αρχίσεις να μιλάς για χημική ανισορροπία, πρέπει να αξιολογήσεις και να διαβάσεις τις ερευνητικές εργασίες για το πώς κατέληξαν σε αυτές τις θεωρίες, Ματ. Εντάξει; Αυτό έκανα. Πηγαίνεις και λες: "Πού είναι οι ιατρικές εξετάσεις; Πού είναι η εξέταση αίματος που λέει πόσο Ritalin πρέπει να παίρνεις;"".

Λάουερ: «Είναι πολύ εντυπωσιακό να σε ακούω, γιατί προφανώς το έχεις ψάξει και γνωρίζεις το θέμα».

Κρουζ: «Και έτσι θα έπρεπε. Και θα πρέπει να το κάνεις κι αυτό, γιατί το να γνωρίζεις απλώς ανθρώπους που παίρνουν Ritalin δεν είναι αρκετό. Θα πρέπει να είσαι λίγο πιο υπεύθυνος…».

Λίγα λεπτά πιο μετά, η ανταλλαγή απόψεων έπαιζε σε επανάληψη σε όλο τον κόσμο. Μέσα σε λίγες εβδομάδες, ο Τομ Κρουζ είχε ξεσαλώσει στην Όπρα και είχε ξεσπάσει στον Λάουερ, και μέχρι τότε οι ταμπλόιντς είχαν κάνει υπερωρίες για τη σχέση Κρουζ-Χολμς, την οποία αποκαλούσαν «TomKat». Είχε έρθει η ώρα για τον Κρουζ να βγει από όλο αυτό, αλλά δεν μπορούσε.

Τομ Κρουζ: Η καριέρα του παίρνει την κατιούσα

Για το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του, μία έμπειρη διαφημίστρια ονόματι Πατ Κίνγκσλεϊ φέρεται να κράτησε την ιδιωτική ζωή του Τομ Κρουζ μακριά από τις φυλλάδες. Σύμφωνα με το LA Weekly το 2014, έπεισε ακόμη και τον Κρουζ να μην μιλήσει περισσότερο για τη Σαηεντολογία, όταν προωθούσε την ταινία του 2003 "Ο τελευταίος σαμουράι".

Ένα χρόνο αργότερα, σύμφωνα με την ιστορία του LA Weekly, ο ηθοποιός άφησε την Κίνγκσλεϊ να φύγει μετά από 14 χρόνια και δημιούργησε μια ομάδα που περιλάμβανε την αδελφή του, Lee Anne De Vette, και άλλους Σαηεντολόγους. Τώρα, σε έναν τυφώνα αντιδράσεων που ο Κρουζ δεν είχε βιώσει ποτέ στο παρελθόν, η ομάδα του μπορεί να ήταν πολύ άπειρη για να τον προστατεύσει.

Παρ' όλη την αρνητική προσοχή, ο "Πόλεμος των Κόσμων" ("War of the Worlds") πήγε στο Νο 1 του box office κατά το Σαββατοκύριακο της πρεμιέρας του (65 εκατομμύρια δολάρια) και κατέληξε με παγκόσμιες εισπράξεις 592 εκατομμυρίων δολαρίων. Θα ήταν η τελευταία φορά που μια ταινία με πρωταγωνιστή τον Κρουζ θα έκανε πάνω από 500 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως για τα επόμενα έξι χρόνια.

Στιγμιότυπο από το επεισόδιο "Παγιδευμένος στην ντουλάπα" του South Park / Φωτογραφία: Comedy Central

Μετά την κυκλοφορία του "War of the Worlds", οι TomKat εξακολουθούσαν να αποτελούν καθημερινή τροφή για τα ταμπλόιντ, ειδικά με την είδηση ότι οι δυο τους περίμεναν παιδί. Και στη συνέχεια, τον Μάρτιο του 2006, ο Κρουζ έγινε και πάλι θέμα συζήτησης παγκοσμίως μέσα απ' το αμφιλεγόμενο επεισόδιο του "South Park" "Trapped in the Closet".

Το επεισόδιο προβλήθηκε αρχικά τον Νοέμβριο του 2005 και αποκάλυπτε αυτό που οι Σαηεντολόγοι πιστεύουν ότι είναι η προέλευση της ζωής, αλλά επίσης παρουσίαζε τον Κρουζ ως ανασφαλή άνθρωπο και έπαιζε με τις φήμες για τη σεξουαλικότητά του.

Το Comedy Central καθυστέρησε την επανάληψη του επεισοδίου τον Μάρτιο του 2006, επειδή λεγόταν πως ο Κρουζ δήλωσε ότι δεν θα προωθήσει την ταινία "Mission: Impossible 3" εκτός αν η Viacom (στην οποία ανήκει το στούντιο της ταινίας, η Paramount και το Comedy Central) ακύρωνε την αναμετάδοση. Οι εκπρόσωποι του Τομ Κρουζ αρνήθηκαν ότι απείλησε ποτέ να μην προωθήσει την ταινία.

Ο Τομ Κρουζ στην ταινία Top Gun: Maverick / Φωτογραφία: Paramount Pictures vía AP

Η διαμάχη έγινε πρωτοσέλιδο σε όλο τον κόσμο και οδήγησε τους θαυμαστές του "South Park" να δηλώσουν ότι θα μποϊκοτάρουν την "Mission: Impossible 3" μέχρι το Comedy Central να προβάλει το επεισόδιο. Το επεισόδιο προβλήθηκε τελικά τον Ιούλιο του ίδιου έτους. Το "Closetgate", όπως θα γινόταν γνωστό, ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι.

Η συνεχής κάλυψη του TomKat από τα σκανδαλοθηρικά περιοδικά, καθώς και οι φήμες για την εμπλοκή του Κρουζ με τη Σαηεντολογία -όπως ότι η σχέση του Κρουζ και της Χολμς φέρεται να οργανώθηκε από την εκκλησία- είχαν απομακρύνει τον κόσμο. (Το ζευγάρι παντρεύτηκε τον Νοέμβριο του 2006 και χώρισε έξι χρόνια αργότερα).

Η Κέιτι Χολμς και ο Τομ Κρουζ ποζάρουν για τους φωτογράφους στη Μαδρίτη λίγο μετά την ανακοίνωση του αρραβώνα τους, το 2005 / Φωτογραφία: AP Photo/Bernat Armangue, File

Ο κακός Τύπος άρχισε σύντομα να επηρεάζει την καριέρα του Τομ Κρουζ. "Mission: Impossible 3" έκανε πρεμιέρα στους κινηματογράφους τον Μάιο του 2006 και η βαθμολογία Q του Cruise - η απήχηση μιας διασημότητας, μιας μάρκας ή μιας εταιρείας στο κοινό - μειώθηκε κατά 40%.

Παρόλο που η ταινία ήταν πρώτη στις ΗΠΑ το Σαββατοκύριακο της πρεμιέρας της (48 εκατομμύρια δολάρια), έχασε την απήχησή της καθώς περνούσαν οι εβδομάδες. Οι πωλήσεις εισιτηρίων μειώθηκαν κατά 47% κατά τη δεύτερη εβδομάδα προβολής της και στη συνέχεια κατά 53% την επόμενη εβδομάδα. Το "Mission: Impossible 3" είναι η ταινία με τα χαμηλότερα έσοδα στο franchise μέχρι σήμερα, με 400 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.

Ήταν σε αυτό το σημείο που ο Ρέντστοουν αφύπνισε τον Κρουζ, λέγοντας το εξής: «Δεν πιστεύουμε ότι κάποιος που πραγματοποιεί δημιουργική αυτοκτονία και κοστίζει έσοδα στην εταιρεία θα έπρεπε να βρίσκεται στο χώρο. Η πρόσφατη συμπεριφορά του δεν ήταν αποδεκτή από την Paramount».

Τομ Κρουζ: Ο μακρύς δρόμος της επιστροφής στο superstardom

Αφού τον έδιωξαν από την Paramount, ο Κρουζ προσέλαβε έναν διαφημιστή με μεγαλύτερη εμπειρία και ετοιμάστηκε για την επιστροφή του. Έφερε την εταιρεία παραγωγής του στην MGM και πήρε μερική ιδιοκτησία του εμβληματικού στούντιο United Artists.

Έγινε επίσης λιγότερο ομιλητικός σχετικά με τη Σαηεντολογία δημοσίως, αν και προφανώς συμμετείχε εσωτερικά. Το 2008, ένα βίντεο που παρήγαγε η Σαηεντολογία έγινε viral στο YouTube με τον ηθοποιό να εξηγεί τι σημαίνει η θρησκεία γι' αυτόν.

Ο Τομ Κρουζ πάτησε το κουμπί της παύσης στις ταινίες δράσης, στρεφόμενος σε δράματα όπως το "Lions for Lambs" και το "Valkyrie". Στο ενδιάμεσο αυτών των ταινιών συμφώνησε να πρωταγωνιστήσει στην κωμωδία "Tropic Thunder" του φίλου του Μπεν Στίλερ το 2008 ως ο υπέρβαρος, διευθυντής ταινιών Λες Γκρόσμαν. Ήταν η καλύτερη κίνηση που είχε κάνει ο Κρουζ εδώ και χρόνια. Κάνοντας κάτι τόσο έξω από τον χαρακτήρα του, άρχισε να κερδίζει πίσω τους θαυμαστές του.

Το "Tropic Thunder" επανένωσε τον Τομ Κρουζ με το πρώην στούντιο του, την Paramount. Παρόλο που η εταιρεία παραγωγής του Κρουζ διώχτηκε από την παρτίδα, αυτό δεν σήμαινε ότι δεν μπορούσε να συνεχίσει να συμμετέχει σε ταινίες του στούντιο. Τα γρανάζια ήταν τώρα σε κίνηση για να επιστρέψει στην καλή πλευρά της Paramount, ώστε να μπορέσει να κάνει περισσότερα "Mission: Impossible". Η επιτυχία του στο "Tropic Thunder", τη μεγαλύτερη κωμωδία της χρονιάς για την Paramount, ήταν ένα καλό σημείο εκκίνησης.

Ο Τομ Κρουζ στην ταινία War of the Worlds / Φωτογραφία: Paramount

Ο σκηνοθέτης J.J. Abrams, ο οποίος σκηνοθέτησε τον Τομ Κρουζ στο "Mission: Impossible 3" και βρισκόταν στην εύνοια της Paramount μετά τη σκηνοθεσία της επιτυχίας του στούντιο "Star Trek Into Darkness", προσπαθούσε επίσης να επαναφέρει τον Κρουζ στο franchise.

Το καλοκαίρι του 2010, κυκλοφόρησε η είδηση ότι ο Τομ Κρουζ θα πρωταγωνιστούσε στο "Mission: Impossible - Ghost Protocol", με παραγωγό τον Abrams. Αλλά αυτή η συνέχεια του franchise δεν θα είχε τον τίτλο "Mission: Impossible 4", επειδή η ιδέα ήταν ότι η ταινία θα ήταν μια ανανέωση του franchise, με τον Κρουζ να παραμερίζει τον πρωταγωνιστικό ρόλο και να δίνει τη θέση του στον ανερχόμενο αστέρα Τζέρεμι Ρένερ. Ο Κρουζ δεν πήρε το μήνυμα.

Επιστρέφοντας στο ρόλο του Ίθαν Χαντ, ο Κρουζ εδραίωσε τη θέση του στο franchise ανεβαίνοντας στο ψηλότερο κτίριο του κόσμου, το Μπουτυζ Καλίφα στο Ντουμπάι, χωρίς κασκαντέρ.

Αυτό, καθώς και τα άλλα τρελά ακροβατικά της ταινίας, οδήγησαν την ταινία «Επικίνδυνη Αποστολή - Πρωτόκολλο: Φάντασμα» στο μεγαλύτερο παγκόσμιο εισπρακτικό αποτέλεσμα της σειράς ταινιών, με 695 εκατομμύρια δολάρια. Ήταν επίσης η δεύτερη πιο κερδοφόρα ταινία για την Paramount το 2011, αμέσως μετά το "Transformers: Dark of the Moon".

Ο Τομ Κρουζ στο Mission: Impossible - Ghost Protocol / Φωτογραφία: Paramount

Μετά το "Πρωτόκολλο Φάντασμα" δεν ήταν μόνο νίκες στο box-office για τον Τομ Κρουζ. Το "Knight and Day" και το "Jack Reacher" franchise δεν πήγαν τόσο καλά όσο αναμενόταν. Ωστόσο, έβαλε τους σπόρους για κάτι που θα μπορούσε να είναι ένα άλλο κερδοφόρο franchise με το "Edge of Tomorrow" του 2014, το οποίο, ακόμη και με ένα αργό ξεκίνημα όταν άνοιξε, κατέληξε να ξεπεράσει το εγχώριο όριο των 100 εκατομμυρίων δολαρίων (η πρώτη φορά μετά από εννέα χρόνια που μια ταινία του Κρουζ που δεν είχε να κάνει με τις «Επικίνδυνες Αποστολές» πέτυχε κάτι τέτοιο) και η δημοτικότητά της αυξήθηκε με τον καιρό.

Και μετά φυσικά συνέχισαν οι ταινίες με τις «Επικίνδυνες Αποστολές». Το "Rogue Nation" του 2015, με το τρελό κόλπο του Τομ Κρουζ να κρέμεται από το πλάι ενός αεροπλάνου καθώς αυτό απογειώνεται, απέφερε πάνω από 682,7 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, την ταινία με τα υψηλότερα έσοδα για την Paramount εκείνη τη χρονιά. Και το "Fallout" του 2018 τα πήγε ακόμα καλύτερα, εισπράττοντας πάνω από 791 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.

Παρά το εκρηκτικό ντοκιμαντέρ "Going Clear" του Άλεξ Γκίμπνεϊ του 2015 για τη Σαηεντολογία του HBO, στο οποίο ο Κρουζ επικρίνεται επειδή παραμένει το πρόσωπο της αμφιλεγόμενης θρησκείας, αυτό δεν εμπόδισε τον Κρουζ να επιστρέψει ως ένα από τα κορυφαία κινηματογραφικά αστέρια του κόσμου.

Και δεν φαίνεται να πέφτει ξανά εύκολα. Μαζί με το "Top Gun: Maverick" που έχει σημειώσει μεγάλη επιτυχία και καλές κριτικές, έχει ακόμα μία ταινία "Mission: Impossible" στη γωνία. Το πρώτο τρέιλερ για το "Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One", το οποίο θα προβληθεί τον ερχόμενο Ιούλιο, κυκλοφόρησε στις αρχές του μήνα και το έχουν δει εκατομμύρια άνθρωποι.