Η κατάρα του Toddlers and Tiaras: Τα ναρκωτικά, η μάχη με τον καρκίνο και η αυτοκτονία 16χρονης - iefimerida.gr

Στολισμένες με λαμπερά φορέματα, μακιγιάζ και πανύψηλα τακούνια, οι εκκολαπτόμενες βασίλισσες ομορφιάς έδωσαν μάχη για να ανακηρυχθούν βασίλισσες στο Toddlers and Tiaras.

Μόνο που αυτές δεν ήταν οι συνηθισμένες υποψήφιες των καλλιστείων - μερικές από αυτές είχαν μόλις αφήσει την πάνα τους όταν καμάρωναν στην κάμερα του TLC για το Toddlers and Tiaras.

Το αμφιλεγόμενο πρόγραμμα παρακολουθούσε τις υποψήφιες από δύο ετών και τις συχνά αυταρχικές μητέρες τους, καταγράφοντας τις έντονες αντιπαλότητες και τα ατελείωτα ξεσπάσματα.

Πριν από λίγες ημέρες, έγινε γνωστό ότι μια από τις πρωταγωνίστριες του, η Kailia Posey, δυστυχώς έβαλε τέλος στη ζωή της σε ηλικία 16 ετών.

Η μητέρα της Kailia μοιράστηκε την τραγική είδηση λέγοντας: «Δεν έχω λόγια ή σκέψεις. Ένα πανέμορφο κοριτσάκι έφυγε. Σας παρακαλούμε να μας αφήσετε στην ιδιωτικότητά μας, καθώς θρηνούμε την απώλεια της Kailia. Το μωρό μου για πάντα».

Το αμερικανικό σόου, που προβλήθηκε για πρώτη φορά το 2009, είχε δύο εκατομμύρια θεατές ανά επεισόδιο στο αποκορύφωμά του, πριν διακοπεί το 2016. Συχνά προκαλούσε οργή για τη μεταχείριση των κοριτσιών και την ανάρμοστη συμπεριφορά των γονιών τους.

Η Kailia Posey αυτοκτόνησε σε ηλικία 16 ετών

Μετά το Toddlers and Tiaras, αρκετές από τις σταρ του συνέχισαν να κάνουν πρωτοσέλιδα, με κάποιες από αυτές να συνεχίζουν να έχουν spin-off εκπομπές. Η Mama June και η Honey Boo Boo ήταν τα αστέρια που ξεχώρισαν - αλλά οι ζωές τους κάθε άλλο παρά ομαλές ήταν έκτοτε.

Μάχη με τον καρκίνο

Η Mia Spargo τράβηξε την προσοχή των τηλεθεατών όταν η σούπερ ανταγωνιστική μαμά της Marina την έντυσε με ένα αντίγραφο του περιβόητου σουτιέν με κώνους που φορούσε η Madonna για την περιοδεία της Blonde Ambition.

Τότε η Mia ήταν μόλις δύο ετών και η Marina πήδηξε στη σκηνή για να της δείξει πώς πρέπει να κουνάει τους γοφούς της στο Like A Prayer.

Παρά το γεγονός ότι το κοστούμι ήταν απίστευτα ακατάλληλο, η μαμά της Mia χαρακτήρισε την παράσταση «μια παράσταση που άρεσε στο κοινό».

Η Mia που δίνει τη δική της μάχη, ντύθηκε Madonna στην εκπομπή

Η Mia διαγνώστηκε με όγκο στον εγκέφαλο το 2013, αλλά αφού πέρασε από θεραπεία, τώρα είναι πέντε χρόνια σε ύφεση.

Τα πηγαίνει καλά στο σχολείο και, αφού έχασε τα μαλλιά της, πειραματίζεται φορώντας διάφορες περούκες.

Pretty Woman

Η τρίχρονη Paisley Dickey έκανε μια δραματική είσοδο στο Toddlers and Tiaras όταν η μαμά Wendy την έντυσε σαν τον χαρακτήρα της Julia Roberts από το Pretty Woman.

Η εμφάνισή της περιείχε ξανθιά περούκα, μπότες μέχρι το ύψος του μηρού και ένα κομμένο, στενό φόρεμα.

Η Paisley ντυμένη όπως ο χαρακτήρας της Τζούλια Ρόμπερτς στο Pretty Woman

Παρά την ευρεία κριτική που δέχτηκε για τη «σεξουαλικοποίηση» της κόρης της, η Wendy ισχυρίστηκε: «Η Paisley έχει συμμετάσχει σε πάνω από 60 καλλιστεία, αλλά ήταν σίγουρα το κοστούμι Pretty Woman που έκανε γνωστό το όνομα της».

Η Paisley είναι πλέον έφηβη και από τότε έχει εγκαταλείψει τον κόσμο των καλλιστείων και επικεντρώνεται στην καριέρα της ως ηθοποιός. Σύμφωνα με το IMDB έχει εμφανιστεί σε αρκετές ταινίες, όπως το Beacon Point και το Exeter, καθώς και στο δράμα Red Bank Society.

Από το 2017 φαίνεται να έχει διαγράψει τους λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η 4χρονη Destiny με τσιγάρο

Ένα άλλο σκάνδαλο στην εκπομπή ήταν όταν η Lisa Christian σκέφτηκε ότι θα ήταν καλή ιδέα να αφήσει την τετράχρονη κόρη της να καπνίσει ένα ψεύτικο τσιγάρο το 2012.

Ήταν μέρος της στολής της Destiny ως Sandy από το Grease και η μαμά της διαμαρτυρήθηκε ότι το να προσποιείται ότι καπνίζει τσιγάρο δεν έκανε κακό στην κόρη της.

Οι τηλεθεατές τρομοκρατήθηκαν όταν είδαν την Destiny να κρατά τσιγάρο

Η Lisa ισχυρίστηκε ότι η μικρή της δεν ήταν ένα συνηθισμένο τετράχρονο παιδί και ήξερε τι είναι σωστό και τι λάθος και επομένως ο κόσμος αντιδρούσε υπερβολικά.

Η Destiny δεν φαίνεται να έχει αρχίσει να καπνίζει στην εφηβεία της και φαίνεται να ζει μια αρκετά φυσιολογική ζωή.

Είναι μέλος μιας ανταγωνιστικής ομάδας χορού και συχνά μοιράζεται στιγμιότυπα με τον εαυτό της να ανεβαίνει στην πίστα.

Ναρκωτικά

Το 2011 η μαμά τεσσάρων παιδιών June Shannon και η μικρότερη κόρη της Alana, με το παρατσούκλι Honey Boo Boo, άφησαν άφωνο το κοινό.

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, οι τηλεθεατές εξέφρασαν την ανησυχία τους για την ποσότητα των ζαχαρούχων ανθρακούχων ποτών που έδινε η June στην κόρη της, που σήμερα είναι 16 ετών, για να διατηρεί τα επίπεδα ενέργειάς της για τα καλλιστεία.

Το δίδυμο, από τη Τζόρτζια, απέκτησε ένα spinoff show, το Here Comes Honey Boo Boo, το οποίο ακολουθούσε την καθημερινή ζωή της οικογένειας.

Έπαιξε από το 2012 έως το 2014 και απέφερε στην οικογένεια 3.000 λίρες ανά επεισόδιο, αλλά σταμάτησε απότομα όταν αποκαλύφθηκε ότι η June είχε αναζωπυρώσει τη σχέση της με έναν άνδρα που είχε κακοποιήσει τη μεγαλύτερη κόρη της.

Η Αλάνα και η οικογένειά της ήταν τα μεγάλα αστέρια της εκπομπής

Η June εγκατέλειψε τον πατέρα της Alana, Mike Thompson, και άρχισε να βγαίνει με τον πρώην Mark McDaniel, ο οποίος είχε καταδικαστεί για σεξουαλική επίθεση στην οκτάχρονη Anna Shannon το 2004 και εξέτισε 10 χρόνια.

Οι δημόσιες αντιδράσεις ήταν βίαιες, με τους θαυμαστές να χαρακτηρίζουν τη Mama June «απεχθή» και «τη χειρότερη μαμά στον κόσμο».

Αφού εγκατέλειψε τον McDaniel, η June απέκτησε τη δική της τηλεοπτική εκπομπή, Mama June: From Not To Hot, το 2017 για να καταγράψει το ταξίδι της για την απώλεια βάρους, στο οποίο υποβλήθηκε σε επέμβαση αξίας 13.000 λιρών.

Το 2019, η June εγκατέλειψε την οικογένειά της για τον προβληματικό φίλο της Geno Doak. Αργότερα αποκάλυψε ότι είχε εθιστεί στα ναρκωτικά, ξοδεύοντας 2.000 λίρες την ημέρα σε κρακ κοκαΐνη.

Παραδέχτηκε ότι πούλησε το σπίτι της για να χρηματοδοτήσει τον τρόπο ζωής της, πριν τελικά καθαρίσει.

Εν τω μεταξύ, η Alana μετακόμισε με την αδελφή της Pumpkin και τώρα εκπαιδεύεται για να γίνει νοσοκόμα.

Πικρή μάχη για την κηδεμονία

Η μητέρα της Maddy Jackson προκάλεσε οργή όταν έντυσε την τετράχρονη κόρη της για να μοιάζει με την Dolly Parton με ένα στενό ροζ φόρεμα και τοποθετημένα μαξιλαράκια για να της δώσει στήθη και πισινό το 2011.

«Όταν φοράει τα ψεύτικα στήθη και τον ψεύτικο πισινό, είναι σαν έξτρα μπόνους», δήλωσε αργότερα η μαμά Lindsay στο Today.

Η Mandy ήταν το αντικείμενο μιας μάχης για την κηδεμονία μετά από αυτή την εμφάνιση

Ο πατέρας της Maddy, Bill Verst, έγινε έξαλλος και την πήγε στο δικαστήριο για να πάρει την πλήρη κηδεμονία, κατηγορώντας την ότι εκμεταλλεύεται το παιδί τους - αλλά έχασε.

Λόγω του σκανδάλου που προκάλεσε, τους απαγορεύτηκε να συμμετάσχουν σε άλλα καλλιστεία. Η οικογένεια μένει πλέον μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Καταρρεύσεις

Η Eden Wood έκανε την εμφάνισή της στο σόου το 2009, όταν ήταν μόλις τεσσάρων ετών, και έγινε το πρόσωπο της σειράς.

Είχε ένα περιβόητο λιποθυμικό επεισόδιο στα καλλιστεία του παγκόσμιου πρωταθλήματος, χάνοντας τον έλεγχο και σε κατάσταση κρίσης, όταν δεν υπήρχε αρκετός χρόνος για να φτιάξει τα μαλλιά και το μακιγιάζ της.

Τα ουρλιαχτά και τα κλάματα παραλίγο να της στοιχίσουν να πάρει μέρος στα καλλιστεία στο Κεντάκι, αλλά τελικά αποφάσισε να προχωρήσει.

Η Eden Wood κατέρρευσε επειδή τα μαλλιά και το μακιγιάζ της έγιναν βιαστικά σε ένα επεισόδιο

Παρά την παράλογη συμπεριφορά της Eden στην οθόνη, είναι μια από τις σπάνιες ιστορίες επιτυχίας του σόου. Το 2011 απέκτησε το δικό της spin-off, Eden's World, στο Logo, το οποίο την ακολουθούσε καθώς βοηθούσε άλλα κορίτσια να διαγωνιστούν σε καλλιστεία - αλλά η σειρά κράτησε μόνο λίγους μήνες.

Στη συνέχεια πήρε το ρόλο της Darla Hood στο Little Rascals Save The Day και μετακόμισε στο Λος Άντζελες.

Η Eden εμφανίστηκε επίσης στην ριάλιτι σειρά Next Big Thing NYC στο Amazon Prime, η οποία παρακολουθούσε την ίδια και άλλους επτά εφήβους που προσπαθούσαν να γίνουν επιτυχημένοι σε διάφορους τομείς.

Τώρα είναι influencer και μοντέλο που έχει συνεργαστεί με μάρκες όπως η Tiffany And Co και η House of Barretti στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης. Πέρυσι η Eden λάνσαρε τη δική της σειρά ομορφιάς με την ονομασία Dream by Eden.

Σπατάλη εκατομμυρίων δολαρίων

Οι αδελφές Alycesaundra και η Giavanna Lyerly, με το παρατσούκλι Tiara Twins, ωθήθηκαν στον κόσμο των καλλιστείων από τη μαμά τους Kelly, η οποία ισχυρίζεται ότι ξόδεψε ένα εκατομμύριο δολάρια για την προετοιμασία τους.

Η ίδια δήλωσε στη Huffpost: «Έχουν ένα λεωφορείο περιοδείας, έχουν ένα τρέιλερ με αγωνιστικό αυτοκίνητο, έχουν τον Καρλ τον σωματοφύλακα. Έχουν το κτίριο εξάσκησης 13.000 τετραγωνικών μέτρων με μια σκηνή».

Οι αδελφές Alycesaundra και Giavanna Lyerly διαγωνίστηκαν και οι δύο σε καλλιστεία και τώρα εργάζονται και οι δύο στο χώρο της μόδας

Η Kelly σόκαρε τους τηλεθεατές αφού είπε στους κριτές ότι θα τους είχε «δείρει μέχρι θανάτου» αν οι κόρες της δεν είχαν πετύχει καλή βαθμολογία - και δήλωσε ανοιχτά ότι η Giavanna ήταν πολύ πιο όμορφη από την αδελφή της.

Από τότε που προβλήθηκε το σόου και τα δύο κορίτσια συνέχισαν να εργάζονται στο χώρο της μόδας: η Giavanna ως μοντέλο και η Alycesaundra ως σχεδιάστρια μόδας που παρουσίασε τη συλλογή της στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης 2020.

Τα ξεσπάσματα για τις βλεφαρίδες και τα extensions

Η Makenzie Myers έγινε γνωστή για τα εξωφρενικά της ξεσπάσματα

στο "Toddlers and Tiaras", καθώς και για την εξάρτησή της από μια πιπίλα, την Ni-Ni, παρόλο που ήταν πολύ μεγάλη γι' αυτήν.

Παρόλο που ήταν τακτική στα καλλιστεία, η Makenzie μισούσε τις ψεύτικες βλεφαρίδες και τα extensions μαλλιών - δύο πράγματα που την ανάγκαζαν να φοράει κάθε φορά - και εξερράγη από οργή.

Η Makenzie δεν ήταν οπαδός των extensions μαλλιών ή των ψεύτικων βλεφαρίδων, γεγονός που την οδήγησε σε ξεσπάσματα

Από τότε που εμφανίστηκε στο σόου του TLC, φαίνεται να έχει επιλέξει μια πιο φυσιολογική ζωή, πηγαίνοντας στο σχολείο και μεγαλώνοντας ένα γατάκι.

Το 2018 περπάτησε στην πασαρέλα της εβδομάδας μόδας της Νέας Υόρκης μαζί με άλλες συμμετέχουσες του σόου.

YouTuber

Η Ava Bartello ξεχώρισε για τα… ουρλιαχτά της. Είναι αξιομνημόνευτο ότι ούρλιαξε στα μούτρα των γονιών της αφού κέρδισε μόνο το "Grand Supreme" και όχι το "Ultra Grand Supreme".

Από τότε η Ava έγινε YouTuber και μοιράζεται «βίντεο μόδας, lifestyle και ομορφιάς», περιγράφοντας τον εαυτό της ως «πάντα κορίτσι των καλλιστείων, αλλά τώρα βασίλισσα».

Η Ava ήταν γνωστή για τα επικά της ξεσπάσματα όταν δεν κέρδιζε

Τα πάντα για αύξηση των πιθανοτήτων νίκης

Η μητέρα της Alexis Todd ήθελε τόσο πολύ να κερδίσει η κόρη της το στέμμα των καλλιστείων που την έκλεισε για χειροπρακτική θεραπεία για να ενισχύσει τις πιθανότητές της.

Αφού υποβλήθηκε στη θεραπεία και σε ένα σπρέι μαυρίσματος, η Alexis ήταν συντετριμμένη όταν έχασε το πρώτο βραβείο.

Η μητέρα της Alexis Todd έκανε τα πάντα για να κερδίσει η κόρη της

Η μητέρα της δήλωσε με υπερηφάνεια: «Θα πάω όσο πιο μακριά πρέπει για να κερδίσει η Alexis».

Τώρα, ως έφηβη, η Alexis έχει επικεντρωθεί στον ρόλο της στην ομάδα των μαζορετών της και στον στίβο στο σχολείο.