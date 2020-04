Η μία και μοναδική σειρά του Netflix που έχει δει ο Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος και προτείνει

Επειδή εξακολουθούμε να μένουμε σπίτι εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού και όπως φαίνεται θα ακολουθήσουν αρκετές ημέρες ακόμη, οι σειρές και οι ταινίες κρατούν την καλύτερη συντροφιά. Κι αν αποτελούν πρόταση του Θοδωρή Κουτσογιαννόπουλου, είναι σίγουρα εγγύση.

Μπορεί ο ίδιος να μην προλαβαίνει να βλέπει σειρές, αφού όλη τη χρονιά βλέπει και γράφει κριτικές για ταινίες, όμως όπως αποκάλυψε το μεσημέρι της Τρίτης στην εκπομπή Ελένη είδε μια σειρά στο Netflix που κυριολεκτικά τον συγκλόνισε.

Ο Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος έκανε λόγο για το Unorthodox, τη νέα μίνι σειρά του Netflix που αποκαλύπτει έναν κόσμο έξω από τον κόσμο μας, αυτόν της υπερορθόδοξης εβραϊκής κοινότητα Satmar στο Μπρούκλιν. Όπως είπε ο ίδιος εντυπωσιάστηκε τόσο το αυτοβιογραφικό σενάριο που βασίζεται στη Ντέμπορα Φέλντμαν, τη γυναίκα που ανήκε στην εβραϊκή κοινότητα των Χασιδικών, όσο και από την ερμηνεία της 24χρονης Shira Haas, που βρίσκεται στο ρόλο της 19χρονης Έστι, μίας κοπέλας που έχει μεγαλώσει σε μία άκρως συντηρητική κοινότητα υπερορθόδοξων Εβραίων στο Μπρούκλιν.

Η Φέλντμαν είναι υπαρκτό πρόσωπο το έσκασε στα 19 της από το Μεγάλο Μήλο (που για την ίδια ήταν πολύ μικρό) και κατέφυγε στο Βερολίνο. Στην πόλη που επέλεξε προκειμένου να είναι πολλά χιλιόμετρα μακριά απ’ όσα την καταπίεζαν έγραψε ένα βιβλίο για την περιπέτειά της, το Unorthodox: The Scandalous Rejection of My Hasidic Roots, bestseller στη λίστα των New York Times και η μαγιά στην οποία βασίζονται τα μόνο τέσσερα επεισόδια της σειράς που έγραψαν οι Anna Winger με την Alexa Karolinski και σκηνοθέτησε η Maria Schrader.

Σύμφωνα με όσα είπε η Φέλντμαν σε πρόσφατη συνέντευξή της για τη σειρά που βασίζεται σε όσα έζησε και έκανε πρεμιέρα εν μέσω μιας παγκόσμιας καραντίνας, η χασιδική ζωή σε προετοιμάζει για μια τέτοια κατάσταση: είναι ένα διαρκές social distancing από την υπόλοιπη κοινωνία, με πολλές ώρες μοναξιάς στο σπίτι και μια αέναη αναμονή για το τέλος το οποίο όπου να’ναι πλησιάζει, όσο ο κόσμος βυθίζεται στην αμαρτία και την ακολασία.

Όμως πέρα από τη διεισδυτική ματιά σε αυτή την τόσο απομονωμένη από τον έξω κόσμο κοινότητα, το Unorthodox είναι και η ιστορία μιας γυναίκας που βρήκε τη δύναμη να ορθώσει το ανάστημά της απέναντι σε μια από τις πιο σκληρά οργανωμένες μορφές πατριαρχίας και να ξεφύγει από μια πορεία ζωής που κάποιοι άλλοι είχαν προαποφασίσει γι’αυτήν.

Μια σειρά που σίγουρα αξίζει να δείτε.

Δείτε το trailer του Unorthodox που προτείνει ο Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος:

Μία από τις πιο συνταρακτικές σειρές που έχει βγάλει ποτέ το Netflix...