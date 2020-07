Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος: Σπάνια φωτογραφία με μαγιό

View this post on Instagram

10 χρόνια INCEPTION, και μακάρι, σα να με έπαιρνε ο υπνος στη ζέστη, να διάβαζα το φινάλε του αν υπήρχε βιβλίο (ότι είδαμε είδαμε, τα υπόλοιπα στην φαντασια του καθενός...) για να μάθω τι θα συμβεί στον βουτηχτή των ονείρων και κλέφτη του υποσυνείδητου. Η περιπέτεια του Κρίστοφερ Νόλαν ξαναβγαίνει στις αίθουσες στις 30 Ιουλίιου και λειτουργεί ως προπομπός για το Tenet και παίζουν τα πρώτα teaser και trailer πριν την προβολή Το είχα δει πάλι καλοκαίρι. Στα Χανιά. Αύγουστο. Δεν υπάρχει διαφορά στην επερχόμενη επανέκδοση, το Inception παραμένει όπως ήταν, ιδιοφυές και ψυχρό, συναρπαστικό και τεχνικά εκτυφλωτικό. #inception #anniversary #dream #subconsciousmind #puzzle #leonardodicaprio #photo @konstantopoulos_fotis