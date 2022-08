Η πιο τρελή θεωρία συνωμοσίας για την προσελήνωση: YouTuber ισχυρίζεται ότι δεν έγινε ποτέ, πού το στηρίζει - iefimerida.gr

Οι θεωρίες συνωμοσίας για την προσελήνωση δίνουν και παίρνουν με τους υποστηρικτές τους να λένε πως το γιγάντιο άλμα για την ανθρωπότητα ήταν στην πραγματικότητα ένα γιγάντιο ψέμα.



Σύμφωνα με μια θεωρία, η προσελήνωση του Apollo 11 ήταν μια απάτη της αμερικανικής κυβέρνησης παρά τις αποδείξεις με βίντεο και φωτογραφίες που δείχνουν τον Μπαζ Όλντριν και τον Νιλ Άρμστρονγκ να υψώνουν τη σημαία της χώρας στο διάστημα - και τα ίχνη τους να παραμένουν ορατά μέχρι και σήμερα.



Η φωτογραφία από την προσελήνωση του 1972 πάνω στην οποία βασίζεται μια θεωρία συνωμοσίας

Μπορεί οι υποστηρικτές των θεωριών συνωμοσίας να πιστεύουν ότι θα ήταν φθηνότερο και ευκολότερο να προσποιηθεί η αμερικανική κυβέρνηση την προσελήνωση, παρά να επιτευχθεί, ωστόσο υπήρξαν έξι επανδρωμένες προσεδαφίσεις στη Σελήνη, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από το 1969 έως το 1972.



Μια τρελή θεωρία για την δήθεν προσελήνωση βασίζεται στην αντανάκλαση στο κράνος ενός αστροναύτη

Μάλιστα, αυτή την τελευταία αποστολή, αφορά μία θεωρία συνωμοσίας, με τους υποστηρικτές της να πιστεύουν ότι εντόπισαν μια περίεργη φιγούρα να αντικατοπτρίζεται στο κράνος ενός εκ των αστροναυτών σε ένα απόσπασμα από την αποστολή του Apollo 17 το 1972.



Σύμφωνα με την συγκεκριμένη φωτογραφία, μια περίεργη φιγούρα - χωρίς διαστημική στολή- αντανακλάται στο κράνος του αστροναύτη

Σηματοδοτώντας το τελευταίο επανδρωμένο ταξίδι στο φεγγάρι, οι αστροναύτες που επέβαιναν στο διαστημόπλοιο – ο κυβερνήτης Τζιν Τσέρναν και οι δύο συνοδοί του στη σεληνάκατο Χάρισον «Τζακ» Σμιτ και Ρόναλντ Έβανς – ήταν οι τελευταίοι που πάτησαν στο έδαφος της Σελήνης.



Σε ένα βίντεο με τίτλο «Reflection in a Visor. Where’s the reflection of the camera taking the photo?», ο χρήστης Streetcap1 ισχυρίζεται ότι η λήψη έχει στοιχεία εξαπάτησης, σε ανάρτησή του στο YouTube το 2017.



Ο YouTuber ισχυρίζεται ότι μια αντανάκλαση στο κράνος ενός από τους αστροναύτες δείχνει έναν «βοηθό σκηνής» (όπως στις ταινίες), λέγοντας μάλιστα πως το άτομο αυτό δεν φοράει διαστημική στολή, ενισχύοντας τους ισχυρισμούς περί κατασκευασμένου βίντεο.



«Μπορείτε να δείτε ένα άτομο, που μοιάζει με άνδρα, στις αρχές της δεκαετίας του ‘70, με μακριά μαλλιά, να φορά κάποιου είδους γιλέκο και μια σκιά αυτής της φιγούρας, πιθανώς» υποστήριξε ο YouTuber. «Πού είναι η στολή αυτού του τύπου;» διερωτάται στη συνέχεια του βίντεο που έχει συγκεντρώσει πάνω από 2,8 εκατομμύρια προβολές.



Τι γράφουν κάποιοι που δεν πείθονται

Βέβαια, δεν πείστηκαν όλοι στα σχόλια για την υποτιθέμενη ανακάλυψή του. «Η καμπυλότητα του κράνους του αστροναύτη προκαλεί αυτό το φαινόμενο. Απλά ψάξτε στο Google το ‘fish eye lens pics’ και θα δείτε πόσο παραμορφωμένες είναι. Επίσης, όταν κοιτάζετε τη σκιά μπορείτε να δείτε καθαρά το τετραγωνισμένο σχήμα του συστήματος υποστήριξης της ζωής του» υποστήριξε ένας χρήστης στα σχόλια.



«Για μένα μοιάζει ξεκάθαρα με έναν άλλον αστροναύτη με τη λευκή, ογκώδη διαστημική στολή. Μπορείτε να δείτε ότι έχει και τα δύο χέρια ελαφρώς τεντωμένα προς τα εμπρός και η σκιά δείχνει το ογκώδες της διαστημικής στολής, συμπεριλαμβανομένου του συστήματος υποστήριξης ζωής στην πλάτη του», σχολίασε ένας άλλος.

Οι... άπιστοι των αποστολών Apollo πάντως, ισχυρίζονται ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ κατασκεύασε κάθε διαγαλαξιακό ταξίδι προκειμένου να προλάβει τον υπόλοιπο κόσμο στο φεγγάρι και να κερδίσει την «κούρσα του διαστήματος». Παρά την ευρεία διάψευσή τους, πολλοί συνεχίζουν να διαιωνίζουν τους τρελούς ισχυρισμούς τους.