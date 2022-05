Κωνσταντίνος Χριστοφόρου και Γιώργος Θεοφάνους σε κόντρα δίχως τέλος -«Ποσώς με ενδιαφέρει η άποψή του» - iefimerida.gr

Δίχως τέλος είναι η κόντρα μεταξύ του Γιώργου Θεοφάνους και του Κωνσταντίνου Χριστοφόρου.

Σε δηλώσεις του στις κάμερες, ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου ξέσπασε και έδωσε μια πολύ αιχμηρή απάντηση, όταν οι δημοσιογράφοι τον ενημέρωσαν πως ο Γιώργος Θεοφάνους είχε χαρακτηρίσει τους ONE ένα γκρουπ περιορισμένων δυνατοτήτων.

«Θα ασχοληθώ με τη γνώμη του Γιώργου Θεοφάνους για τους ONE, που αυτός διάλεξε; Όχι, δεν θα το κάνω. Νομίζω είναι μόνος του έναντι εκατομμυρίων που έκαναν τους ONE τόσο δημοφιλείς και ακόμα τους αγαπάνε. Δεν ξέρω τι ήρθε στον Γιώργο Θεοφάνους και είπε ότι οι ONE είναι περιορισμένων δυνατοτήτων. Ποσώς με ενδιαφέρει η άποψή του. Το θεωρώ πολύ άστοχο και, αν κρίνω από μένα, δεν είμαι περιορισμένων δυνατοτήτων, ούτε κανένα από τα παιδιά.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

»Γιατί να επικοινωνήσω μαζί του; Θα πάρω κάποια άδεια ή είναι ο Άρειος Πάγος και θα δώσει κάποια απόφαση; Θα πω ότι ο Γιώργος Θεοφάνους έχει επιλεκτική μνήμη και να κάτσει να τα θυμηθεί καλά. Αν τα πω εγώ πώς ήταν τα πράγματα, τότε θα μπει η αλήθεια στη θέση της, αλλά βαριέμαι. Σιγά μη με παρότρυνε ο Γιώργος Θεοφάνους να κάνω σόλο καριέρα. Θα έκανα σόλο καριέρα αν εξαρτιόμουν από τον Γιώργο Θεοφάνους; Και θέλω να πω πως δούλεψε μαζί μου πριν από τρία χρόνια και μάλιστα πολύ επιτυχημένα», είπε ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου σε αυστηρό τόνο.

Η δήλωση του Γιώργου Θεοφάνους που εκνεύρισε τον Κωνσταντίνο Χριστοφόρου

Αφορμή για το ξέσπασμα ήταν η συνέντευξη που έδωσε ο Γιώργος Θεοφάνους στο περιοδικό ΟΚ! και μεταξύ των ερωτήσεων που δέχθηκε ήταν για την επανένωση των One. Τότε ο ίδιος είπε ότι δεν του άρεσε αυτή η απόφασή τους.

«Οι One ήταν ένα συγκρότημα πέντε αγοριών, 20-25 ετών, περιορισμένων φωνητικών δυνατοτήτων, γιατί δεν μπορούσαν όλοι να τραγουδούν επαγγελματικά. Αυτό βεβαίως συμβαίνει και στο εξωτερικό, στα boy bands, άλλος είναι καλός στις συνεντεύξεις, άλλος στον χορό, άλλος στο τραγούδι. Πιστεύω ότι δεν υπήρχε λόγος να επανενωθούν. Παρ’ όλα αυτά, δεν μπήκα μπροστά να τους πω μην το κάνετε. Ούτε με ρώτησαν, ούτε τους απάντησα. Είδα ότι έβγαλαν κάποια τραγούδια, ότι εργάζονται. Ο καθένας κάνει ό,τι λέει ο δρόμος του. Δεν μπορώ όμως να βλέπω πέντε 40άρηδες plus να κάνουν τα πιτσιρίκια. Το αποτέλεσμα δεν ήταν αυτό που φανταζόμουν όταν δημιούργησα το συγκρότημα. Και για την ιστορία, δεν διέλυσα εγώ τους One. Ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου αποφάσισε να φύγει, και μάλιστα στην καλύτερη στιγμή της πορείας τους, γιατί μετά τη Eurovision είχαν ηχογραφήσει ένα άλμπουμ στα ισπανικά που προοριζόταν για το εξωτερικό. Ο Κωνσταντίνος αποφάσισε τότε σόλο καριέρα, να γίνει λαϊκός τραγουδιστής και να δουλέψει μόνος του. Δικαίωμά του ήταν αυτό, αλλά έκοψε την καριέρα των άλλων».