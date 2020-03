Θεατρική έξοδος για την Ελλη Τρίγγου -Με ρομαντική φούστα αλά... Ασημίνα των Αγριων Μελισσών [εικόνες]

Η Ελλη Τρίγγου και ο Αργύρης Πανταζάρας είναι νέοι, ταλαντούχοι και πολλά υποσχόμενοι στο χώρο της υποκριτικής. Μάλιστα, φέτος βιώνουν τεράστια επιτυχία, καθώς πρωταγωνιστούν στις δύο μεγαλύτερες τηλεοπτικές επιτυχίες της χρονιάς, τις Άγριες Μέλισσες και το Κόκκινο Ποτάμι αντίστοιχα.

Η Ελλη Τρίγγου και ο Αργύρης Πανταζάρας μπορεί να έζησαν έναν μεγάλο έρωτα για 4 ολόκληρα χρόνια, αλλά πριν από περίπου έναν χρόνο αποφάσισαν να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους. Ωστόσο, το πρώην ζευγάρι διατηρεί άριστες σχέσεις και, μάλιστα, τον ερχόμενο Απρίλιο θα συνυπάρξουν στην παράσταση «This is not Romeo and Juliet», η οποία είναι εμπνευσμένη από το πολυσυζητημένο έργο του Σαίξπηρ.

Μάλιστα το βράδυ της Τρίτης, ο Αργύρης Πανταζάρας έκανε επίσημη πρεμιέρα με το διάσημο musical «Chicago» στο ιστορικό Θέατρο Ολύμπια – Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας και η Έλλη Τρίγγου ήταν εκεί για να τον απολαύσει επί σκηνής.

Φορώντας μια ρομαντική μακριά κόκκινη φούστα (που μας θύμισε το υπέροχο στιλ της Ασημίνας στο Διαφάνι)| την οποία συνδύασε με μαύρο top, η Έλλη Τρίγγου ήταν πολύ εντυπωσιακή. Αρκετοί ήταν οι φίλοι και γνωστοί της που την πλησίασαν για να τη χαιρετήσουν και φωτογραφήθηκαν μαζί. Ανάμεσά τους οι Κωνσταντίνος Καζάκος, Θωμάς Χατζής και Αναστάσης Ροϊλός.

Δείτε τις φωτογραφίες με την Έλλη Τρίγγου:

Απόλαυσε τον πρώην σύντροφό της, Αργύρη Πανταζάρα, στην θεατρική του πρεμιέρα…

Φωτογραφίες: NDP