Ο Θανάσης Ευθυμιάδης χρησιμοποιεί κανατάκι με αλατόνερο για να καθαρίσει τη μύτη του [βίντεο]

Η καλύτερη πρόληψη για τις ιώσεις (εκτός από καλή διατροφή, άσκηση και χειμερινά μπάνια ) είναι ο καθαρισμός της ρινικης κοιλότητας. Σε καθημερινή βάση (λόγο εποχής) Και ειδικά μετά την χρήση μάσκας. Το μικρόβιο πριν εισέλθει μέσα μας,μένει για αρκετές ώρες στη μύτη, έτσι με αυτόν τον καθαρισμό το απομακρύνουμε. Αν μετά νιώσουμε ξηρασία στη μύτη, βάζουμε λίγο ελαιόλαδο με το μικρό μας δάκτυλο. Το κάνω το πρωί και η αίσθηση της Ελεύθερης αναπνοής με συνοδεύει όλη μέρα. Επίσης όταν επιστρέφω από δουλειές στο κέντρο. Όχι πριν τον ύπνο (Οι βλέννες πρέπει να βγουν, όχι να τις καταπιούμε) Δοκιμάστε το, και λίγα λεπτά μετά, αφού φτυσετε, φυσήξετε και καθαρίσετε καλά, μυρίστε ένα λουλούδι (προτείνω γαζία, λόγω εποχής) και πείτε μου 😁! #netipot #freebreathing #deepbreath #water #salt