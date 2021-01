O Θανάσης Ευθυμιάδης ποζάρει με το μαγιό στα χιόνια - «Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα» [εικόνα]

Μπορεί ο Λέανδρος να έντυσε στα λευκά πολλές περιοχές της χώρας και το κρύο να είναι τσουχτερό, όμως ο Θανάσης Ευθυμιάδης που έχει μια ιδιαίτερη σχέση με τη φύση, αψήφισε τις χαμηλές θερμοκρασίες και πόζαρε με το μαγιό του στα χιόνια.

Ο γνωστός ηθοποιός που είναι πολύ δραστήριος στο Instagram τους τελευταίους μήνες και μοιράζεται με τους followers του διάφορα χρηστικά τιπς, αυτή τη φορά έγραψε το ακόλουθο μήνυμα, το οποίο συνόδευσε με μια φωτογραφία του.

«Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα. Ξεχάσαμε ότι το σώμα μας είναι φτιαγμένο να έχει πάρε-δώσε με την φύση, σε όλες τις εποχές της! Κλειστήκαμε στα μικρά τσιμεντένια κουτάκια και ξεχάσαμε τι σημαίνει Ελευθερία. Να αναπνέω βαθιά! Να συνεργάζομαι με την φύση. Το σώμα μας έχει την σοφία και ξέρει να προσαρμόζεται. Αυτό, αφού αφήσουμε πίσω τις λανθασμένες πεποιθήσεις (θα κρυώσω θα αρρωστήσω.. το έχουμε ακούσει τόσες πολλές φορές) Το να εκθέτουμε το σώμα μας στο κρύο (με την ανάλογη προετοιμασία) δυναμώνει το ανοσοποιητικό μας.».

Και συμπλήρωσε: «Όπως είναι γνωστό σε όλες τις Βόρειες χώρες, τα παιδιά το μαθαίνουν αυτό από νήπια. Στην Ελλάδα, Ο φόβος από το κρύο Είναι βαθύς, αλλά όταν το ξεπερνάμε η Χαρά Είναι πολύ μεγάλη!! Άνδρες, κάντε την αρχή! Γίναμε δούλοι του καναπέ με σουβλάκια και τηλεόραση!!! "We have nothing to combat but our own conditioning and fear " Wim Hoff».

Δείτε την φωτογραφία του Θανάση Ευθυμιάδη στο Instagram: