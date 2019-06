Ο Chemical X δωρίζει σε άστεγους στο Λος Αντζελες τέντες «ντυμένες» στα logos και τα χρώματα μεγάλων οίκων μόδας και προκαλεί...



Ο Βρετανός καλλιτέχνης Chemical X το νέο του έργο με τίτλο “Skid Rodeo Drive – The Street Where Luxury and Poverty Meet”, με το οποίο δωρίζει στους άστεγους του Λος Αντζελες 12 τέντες «ντυμένες» στα logos και χρώματα luxury οίκων όπως Prada, Ralph Lauren, Supreme, Louis Vuitton, Chanel, Hermes, Dolce & Gabbana, Versace, Gucci.

