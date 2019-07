Τέλος για φέτος ο «Τροχός της Τύχης» -Τι αποκαλύπτει για τη νέα σεζόν ο Πέτρος Πολυχρονίδης

View this post on Instagram

Season 5 grand finale απόψε. 😁 Ένα πελώριο ευχαριστώ σε όλους εσάς που φτάσατε τον Τροχό της Τύχης στα υψηλότερα ατομικά του επίπεδα τηλεθέασης. ✨💙✨😁✨♥️✨😉✨ Φυσικά ραντεβού τον Σεπτέμβριο για την 6η σεζόν του μακροβιότερου τηλεπαιχνιδιού σε Ελλάδα και Κύπρο. 🇬🇷🇨🇾 ✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️ #troxostistyxis #troxostistixis #Star @starchanneltv #tv #family #game #show