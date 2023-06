Τέιλορ Σουίφτ: Θαυμαστές της, φορούν πάνες στις συναυλίες της για να μη χάσουν ούτε ένα τραγούδι - iefimerida.gr

Πόσο μακριά θα φτάνατε για να μην χάσετε ούτε ένα τραγούδι από το set list από την περιοδεία Eras της Τέιλορ Σουίφτ;

Μερικοί TikTokers έχουν δημοσιεύσει βίντεο με τους ίδιους είτε να σκέφτονται - είτε να το κάνουν - ένα σχέδιο σύμφωνα με το οποίο φορούν πάνες για ενήλικες στη συναυλία της, για να αποφύγουν να λερωθούν στο στάδιο, ανέφερε η Liz Flora για το Glossy.

Μια χρήστης του TikTok δημοσίευσε ένα κλιπ στις 18 Μαΐου, το οποίο έδειχνε μια από τις φίλες της να βάζει σε μια άλλη, μια πάνα για ενήλικες που ήταν καλά κρυμμένη κάτω από το αστραφτερό χρυσό φόρεμά της.

Αυτοί οι TikTokers δεν φαίνεται να ήταν οι πρώτοι που εξέτασαν αυτήν την επιλογή για να εξαλείψουν την ανάγκη να πηγαίνουν στο μπάνιο κατά τη διάρκεια της συναυλίας της αγαπημένης τους τραγουδίστριας.

Θαυμάστρια της Τέιλορ Σουίφτ φορά πάνα για να πάει στη συναυλία της τραγουδίστριας

Τον Μάρτιο, μια TikToker που ονομάζεται therealkatherine είπε ότι σχεδίαζε να αγοράσει ένα πακέτο 18 τεμαχίων πάνες για ενήλικες για τη στάση της περιοδείας στο Χιούστον.

Μία απ' τις θαυμάστριες της Τέιλορ Σουίφτ επέλεξε να φορέσει πάνες στη συναυλία

Εν τω μεταξύ, μια έγκυος χρήστης του TikTok που ονομάζεται BasicMeg, δημοσίευσε ένα βίντεο τον Απρίλιο λέγοντας ότι σκέφτεται να φορέσει πάνες για ενήλικες για πρακτικούς λόγους. «Για παράδειγμα, πρέπει να κατουρώ κάθε 30 λεπτά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι Swifties, όπως λέγονται οι θαυμαστές της Τέιλορ Σουίφτ, δεν είναι οι μόνοι που έχουν φορέσει πάνες σε πολυσύχναστες εκδηλώσεις όπου τα μπάνια μπορεί να μην είναι άμεσα διαθέσιμα. Μερικοί άνθρωποι έχουν φορέσει πάνες στην Times Square την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Άλλη μια θαυμάστρια της Τέιλορ Σουίφτ αποκάλυψε ότι φόρεσε πάνα σε συναυλία της αγαπημένης της τραγουδίστριας

Μερικοί YouTubers είχαν διαφορετική στρατηγική: Είπαν ότι σχεδίαζαν να πάνε στην τουαλέτα κατά τη διάρκεια της δεκάλεπτης έκδοσης του "All Too Well" επειδή όλοι θα ήθελαν να το ακούσουν, αλλά το τραγούδι είναι τόσο μεγάλο, που θα συνεχίσει να παίζει όταν επιστρέψουν.

Η Taylor Swift κατά τη διάρκεια της "The Eras Tour" την Παρασκευή, 5 Μαΐου 2023, στο Nashville / Φωτογραφία: AP /George Walker IV

Και σε περίπτωση που αναρωτιόσασταν πότε σκοπεύουν να πάνε τουαλέτα άλλοι Swifties κατά τη διάρκεια του σόου, υπάρχει τώρα ένα νήμα στο Reddit όπου οι άνθρωποι μοιράζονται τα "Eras tour bath break songs".