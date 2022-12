Tέιλορ Σουίφτ: Θα σκηνοθετήσει την πρώτη της ταινία μεγάλου μήκους - iefimerida.gr

Ταινία μεγάλου μήκους στην οποία το σενάριο και τη σκηνοθεσία θα υπογράφει η Τέιλορ Σουίφτ βρίσκεται στα σκαριά, ανακοίνωσε χθες, Παρασκευή, η αμερικανική εταιρεία παραγωγής Searchlight Pictures.

«Η Τέιλορ είναι μια μοναδική καλλιτέχνις και δημιουργός. Είναι πραγματική μας χαρά και προνόμιο να συνεργαζόμαστε μαζί της καθώς ξεκινά αυτό το νέο και συναρπαστικό δημιουργικό ταξίδι», αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους οι πρόεδροι της Searchlight, Ντέιβιντ Γκρίνμπαουμ και Μάθιου Γκρίνφιλντ.

Η 32χρονη τραγουδίστρια δεν είναι άγνωστη στην έβδομη τέχνη καθώς έχει γράψει το σενάριο και έχει σκηνοθετήσει την μικρού μήκους ταινία «All Too Well: The Short Film», που βραβεύτηκε στα MTV Video Music Awards και βρίσκεται μεταξύ αυτών που έχουν υποβληθεί για τις υποψηφιότητες για τα Όσκαρ στην κατηγορία Καλύτερης Ταινίας Μικρού Μήκους.

Τέιλορ Σουίφτ: «Λατρεύω να λέω ιστορίες με αυτόν τον τρόπο»

Η Σουίφτ είχε εκφράσει τον Σεπτέμβριο στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο την επιθυμία της να σκηνοθετήσει μια ταινία μεγάλου μήκους.

«Μακάρι να έρθει η κατάλληλη ευκαιρία γιατί λατρεύω να λέω ιστορίες με αυτόν τον τρόπο», είχε πει η σταρ.

Φέτος η Τέιλορ Σουίφτ έγραψε ιστορία στην αμερικανική μουσική σκηνή με το δέκατο άλμπουμ της, το «Midnights», το οποίο κυκλοφόρησε στις 21 Οκτωβρίου, με 10 τραγούδια της συλλογής αυτής να κατακτούν τις πρώτες θέσεις του Billboard Hot 100, κάτι που γίνεται για πρώτη φορά.

