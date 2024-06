Η Τέιλορ Σουίφτ ανέβασε στην σκηνή τον αγαπημένο της - Το σόου που έδωσαν, σε παροξυσμό οι θαυμαστές της - iefimerida.gr

Μια μοναδική εμπειρία είχαν οι θαυμαστές της Τέιλορ Σουίφτ στην χθεσινοβραδινή της συναυλία στο Λονδίνο, όταν ανέβασε στη σκηνή τον σύντροφό της Τράβις Κέλσι.



Μετά το «Instagram official» που έκανε η διάσημη Καναδή τραγουδίστρια με τον παίκτη του NFL το απόγευμα του Σαββάτου, ποστάροντας στα social media της μια selfie με τον Τράβις Κέλσι και τον πρίγκιπα Γουίλιαμ με τα δύο μεγαλύτερα παιδιά του, τώρα σειρά είχε η εμφάνισή του στη σκηνή, προκαλώντας παροξυσμό στους θαυμαστές της.



Η selfie της Τέιλορ Σουίφτ με τον πρίγκιπα Γουίλιαμ, τα παιδιά του και τον σύντροφο της

Το σόου της Τέιλορ Σουίφτ με τον Τράβις Κέλσι

Και δεν ανέβηκε απλά στη σκηνή, αλλά έδωσε ολόκληρο σόου με την Τέιλορ Σουίφτ. Συγκεκριμένα, η διάσημη τραγουδίστρια ανέβασε τον παίκτη των Kansas City Chiefs στη σκηνή, ενώ εκτελούσε ένα σκετς πριν ερμηνεύσει το τραγούδι «I Can Do It With a Broken Heart». Στο σκετς, ο Τράβις Κέλσι παίρνει στην αγκαλιά του την σύντροφό του από μια υποτιθέμενη λιποθυμία.



Ντυμένος με μαύρο κοστούμι και ψηλό καπέλο, την μεταφέρει σε έναν κόκκινο καναπέ στο κέντρο της σκηνής πριν την αφήσει κάτω και αρχίσει να της κάνει αέρα με μια βεντάλια μαζί με δύο χορευτές.

Στη συνέχεια, η Τέιλορ Σουίφτ συνέρχεται και βγάζει το φόρεμά της, αποκαλύπτοντας ένα λευκό μπράλετ και ένα ψηλόμεσο σορτσάκι. Και πριν αρχίσει να ερμηνεύει το κομμάτι της, η τραγουδίστρια στέλνει στον αέρα ένα φιλί στον αγαπημένο της, με τον Τράβις Κέλσι να μην μπορεί να κρύψει την χαρά του.

Σε παροξυσμό οι φαν της Τέιλορ Σουίφτ

Όσοι παρακολούθησαν τη χθεσινοβραδινή συναυλία της Τέιλορ Σουίφτ δεν μπόρεσαν να κρύψουν τη χαρά τους, ποστάροντας στιγμιότυπα και βίντεο από την εμφάνιση του αγαπημένου της στα social media.



«Είναι τόσο χαριτωμένοι» έγραψε κάποιος, με έναν άλλον να προσθέτει: «Αυτό είναι iconic». Ένας τρίτος το πήγε λίγο παρακάτω, σημειώνοντας πως έμοιαζαν με νύφη και γαμπρό.