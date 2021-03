Ιάπωνας δισεκατομμυριούχους αναζητεί οκτώ συνεπιβάτες για δωρεάν ταξίδι στη Σελήνη

Πρόσκληση σε οκτώ άτομα που θα τον συνοδέψουν σ’ ένα δωρεάν ταξίδι γύρω από τη Σελήνη με πτήση της Space X του Έλον Μασκ απηύθυνε ένας Ιάπωνας δισεκατομμυριούχος.

Ένα χρόνο μετά την αναζήτηση «γυναίκας συντρόφου», που θα τον συνόδευε στο ταξίδι αυτό, ο μεγιστάνας της διαδικτυακής Μόδας, Γιουσάκου Μαεζάουα σε βίντεο που ανήρτησε στο Twitter επανήλθε τονίζοντας ότι θέλει «να λάβουν μέρος άνθρωποι κάθε είδους», ενώ μοιράστηκε κι ένα link όπου ο οποιοσδήποτε μπορεί να εκδηλώσει το ενδιαφέρον του για τη βόλτα γύρω απ’ τη Σελήνη.

Ο Μαεζάουα υπογράμμισε επίσης ότι θα πληρώσει ο ίδιος τα έξοδα της αποστολής με την επωνυμία dearMoon, που προγραμματίζεται για το 2023 άρα όσοι επιλεγούν τελικά θα ταξιδέψουν δωρεάν.

Ο Ιάπωνας δισεκατομμυριούχος, που είχε υποσχεθεί στις αρχές του περασμένου χρόνου να χαρίσει από 9.000 δολάρια σε χίλιους από τα εκατομμύρια ακολούθων του στο Twitter στο πλαίσιο ενός κοινωνικού πειράματος για να δει αν τα δωρεάν χρήματα αυξάνουν την ευτυχία των ανθρώπων, έβαλε πάντως κάποιους όρους: όσοι θα υποβάλλουν αίτηση για το ταξίδι γύρω από τη Σελήνη θα πρέπει να πληρούν δύο βασικές προϋποθέσεις: να προωθήσουν την «όποια δραστηριότητά τους» για να βοηθήσουν «με κάποιο τρόπο άλλους ανθρώπους και την κοινωνία εν γένει» και να είναι «πρόθυμοι να υποστηρίξουν άλλα μέλη του πληρώματος που μοιράζονται παρόμοιες φιλοδοξίες».

Watch this video to learn more about the selection process. It also contains a special message from @elonmusk #dearMoon



↓Check the full versionhttps://t.co/i3ucR6BB44 pic.twitter.com/B3d8g0JvvP